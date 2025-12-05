fb ig video search mobile ETtoday

「金馬影帝」張震4部主演優秀作品　走入國際的亞洲人氣演員

文／人物誌

從《牯嶺街少年事件》初次主演的14歲青澀少年，到衝擊奧斯卡的《臥虎藏龍》、《沙丘》等高成本商業大片演出，臺灣演員張震不只在金馬獎奪得影帝頭銜，更已是走入國際的跨國影星，以獨特口條與銳利眼神為招牌特色的張震，本屆金馬獎再次以《幸福之路》摘下金馬62最佳男主角殊榮。

跟著這篇文章，認識一下近年四部人氣作品中，張震帶來截然不同的角色詮釋吧。

▲Netlfix韓國犯罪迷你劇集《毒梟聖徒》。（圖／《毒梟聖徒》劇照）

《毒梟聖徒》

Netlfix韓國犯罪迷你劇集《毒梟聖徒》，由河正宇、黃晸珉、朴海秀、柳演錫以及張震主演，講述在南美洲小國蘇利南，韓國商人姜仁久因遭陷害而捲入走私毒品案件入獄，為了復仇，決定偽裝成跨國毒販，臥底進入蘇利南毒梟全耀煥的勢力版圖，協助國情院探員抓捕跨國販毒集團的老大。

劇中，張震化身華人幫派老大「陳震」，在蘇利南的勢力僅次於大毒梟全耀煥，並與全耀煥勢力展開次次殺骨見血的權力攻防。最令台灣觀眾留下印象的，是張震在與黃晸珉對戲時，即興演出的台語國罵橋段，在韓劇中聽到熟悉的粗話，許多觀眾都因此笑出聲。

▲《餘燼》以臺灣「白色恐怖」時期與現代交錯為背景。（圖／《餘燼》劇照）

《餘燼》

在金馬61獲得五項提名的《餘燼》，由《瀑布》鍾孟宏執導、編劇，集結張震、莫子儀、許瑋甯、金士傑、劉冠廷、陳以文。《餘燼》以臺灣「白色恐怖」時期與現代交錯為背景，透過3條時間線敘事，共同交代故事的全貌；從市場兇殺案開始，張震飾演的刑警「張振澤」，在偵查過程中發現此案與其他懸案有所關聯，並看見了白色恐怖罹難者的後代、國民黨特務之間複雜的關係，陷入向歷史贖罪的迷宮且難以走出。

在鏡頭前總是存在感強烈的張震，這次出演懲奸除惡的刑警，並偶有穿插武打戲的演出，自然流露的強悍絲毫不遜《一代宗師》中一線天的演出，且能同時保有歷史真相的探索者的感性，再次見證演員演技的深厚。

▲《緝魂》是張震成為金馬影帝的代表作。（圖／《緝魂》劇照）

《緝魂》

在金馬58收穫「最佳男主角」、「最佳剪輯」、「最佳美術設計」的《緝魂》，同時也是張震成為金馬影帝的代表作。在這部中、臺合拍的犯罪懸疑片中，張震飾演處於癌症末期的檢察官「梁文超」，為了本次出演，張震不惜剃光頭髮，並減重12公斤，加上片中癱瘓、失禁戲份演出，舉手投足皆釋放出肉體的衰弱與疲憊，恰到好處地詮釋身患重病的檢察官。

電影以富豪王世聰的離奇凶殺案為核心，罹癌且日漸衰弱的阿超，不懼所剩時日不多，仍全力調查殺害王世聰的真凶；隨著案件的調查，從普通的刑案偵查竟走向邪門的降頭詛咒、超乎理解的RNA複製手術，而王世聰的兒子、妻子、摯友萬宇凡，在這起兇殺案中似乎各有隱情，不斷翻轉的情節在當年收穫各方肯定。

▲《幸福之路》寫實呈現美國底層移民的艱辛紀實。（圖／圖片來源／《幸福之路》劇照）

《幸福之路》

在本屆金馬獎，《幸福之路》共入圍最佳男主角、新導演、改編劇本、攝影、原創電影音樂，作為Lloyd Lee Choi執導的首部長片，電影改編自導演先前入圍坎城影展的短片作品《老樣子》。

電影講述在紐約從事外送員的主角Lu Jia Cheng（張震飾），終於等到妻子SiYu、女兒Yaya赴美一家團聚，卻不料意外相繼而至，頓失生計的主角，為了撐住這個家決定鋌而走險，寫實呈現美國底層移民的艱辛紀實。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

人物誌, 張震, 幸福之路, 金馬獎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

