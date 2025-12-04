fb ig video search mobile ETtoday

冷淡期vs不愛了：5個差別教你判斷關係是否還值得救

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

許多情侶在交往一段時間後，難免會進入「冷淡期」，但也有人是真正「不愛了」，兩者的差別往往藏在細微的行為與情緒反應之中，如何判斷這段關係還值得努力？以下整理 5 個關鍵指標，幫助你看清彼此的心意。

tvn_drama IG

1.是否仍願意溝通？

冷淡期的人雖然話變少、情緒比較平，卻依然願意聽你說、也願意分享生活；不愛了的人往往直接關閉心門，不想回應、不願解釋，甚至視對話為負擔，願不願意溝通，是感情是否還有修復空間的第一道分水嶺。

2.是否願意調整相處模式？

冷淡通常來自壓力、疲憊或磨合期的撞牆，但只要提出問題，對方仍願意一起討論、想辦法改善兩人的步調；反之，不愛了的人會認為「沒差」、「改不了」，完全沒有意願調整，因為心已不在這段關係裡。

3.是否還期待對方的訊息？

處於冷淡期的人可能回覆慢，但看到對方訊息時仍會有一點在乎、想互動的衝動；不愛了的人則是完全不期待、不想回，也不覺得不回會有什麼影響，是否還對你的存在有反應，是感情溫度最直接的指標。

4.身體語言差異

冷淡的人可能比較少主動擁抱或依偎，但在需要時仍會給予肢體上的安撫；然而不愛了的身體語言會變得疏離，甚至刻意保持距離，不再有親密的自然本能，身體反應很誠實，能反映真正的情感狀態。

5.回避 vs. 不耐煩

冷淡期的人面對問題時可能會逃避一下、需要時間，但並非出自厭煩；不愛了的人則在你提出需求或疑問時明顯不耐、甚至生氣，覺得你多問一句都是壓力，回避是情緒低潮；不耐煩卻是情感斷裂的訊號。

ET Fashion

