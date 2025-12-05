fb ig video search mobile ETtoday

為什麼總對前任念念不忘？走不出的是「被重視的感覺」

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

很多人在分手後久久走不出來，看似是因為忘不了前任，但實際上，人們最難放下的往往不是某個人，而是「曾經被重視、被在乎」的感覺，那些在感情裡被看見、被需要的瞬間，會深深刻在記憶中，使得分手後的空缺更加明顯，以下就分享為什麼分手後會念念不忘，是否你也陷入某個情緒漩渦？

感情。（圖／IG）

1.被重視讓人感覺「自己值得愛」

戀愛中的另一半會關心你的日常、記得你的喜好、在意你是否快樂，這些細節構築了被重視的安全感，一旦分手，這份重要性的消失會動搖自我價值，使人下意識地想回到那個曾經被珍惜的地方，而不是回到那個人本身。

2.記憶會選擇性美化

大腦會放大關係中的甜蜜瞬間、弱化衝突，使分手後的前任彷彿「無可替代」，但真正讓人依戀的，是被呵護、被優先考慮的感覺，那些讓你覺得自己特別的時刻，而非對方這個人離開後無法被取代。

3.失去「情緒依靠」比失去人更痛

在一段穩定的關係中，我們會把情緒寄託放在對方身上：難過時找他、開心時想分享。分手後，寄託失去，生活不再有人接住你的情緒，這種空洞感容易被誤以為是「我還愛他」，但多半是因為失去情緒支點帶來的不安。

4.被忽視的落差比分手本身更折磨

許多人痛苦的不是關係結束，而是突然從「有人在乎」變成「完全不重要」，這種劇烈的差異會讓人拼命抓住回憶，希望從中找回曾經的存在感，真正難放下的，是落差感，而非那個人。

5.我們渴望被理解，而前任曾擁有那把鑰匙

在愛情裡被理解是一種難得的體驗，一旦有人讀懂你的情緒、知道你的弱點仍願意陪伴，這份連結會讓人產生依戀，分手後，你失去的不只是伴侶，而是一位曾經能看穿你的「情緒解碼者」。

關鍵字：

感情, 戀愛, 男女, 個性, 依戀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響

為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響

便祕好苦惱！「5種水果」有助排便　蘋果帶皮吃最好 GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選 為什麼越努力越累？3件事教你溫柔「停下內耗」不再困在情緒裡 天冷底妝容易卡粉？「做好3件事」讓粉底貼膚不起屑 懶人星座Top 3公開！　第1名能不麻煩就別麻煩「慢慢來最快」 7款適合自然捲的韓系燙髮推薦！日常好整理、捲度撐超久不變形不毛躁 韓國空姐揭秘養出透亮牛奶肌關鍵　每月2次皮膚科管理＋忌口4種食物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面