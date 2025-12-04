火鍋湯底熱量大揭密！營養師教你聰明吃不爆卡

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼營養師公開火鍋湯底熱量。（圖／Unsplash）

▲火鍋湯底其實隱藏熱量地雷。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

下班就想和三五好友一起吃鍋聚聚，雖然說火鍋是飲控好選擇，但是若是不小心多喝幾碗湯，當心熱量破表！營養師高敏敏也提醒，火鍋湯底是熱量地雷，不注意的話，不只熱量飆高 連油脂、鈉含量都爆表。

▲▼營養師公開火鍋湯底熱量 。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#火鍋湯底熱量一次看

紅燈區（高油高鹽 盡量不選！）

這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘之下不知不覺就破表。

麻辣鍋 810 kcal

起司牛奶鍋 305 kcal

酸菜白肉鍋 375 kcal

番茄鍋 415 kcal

叻沙鍋 412 kcal

沙茶鍋 285 kcal

黃燈區（中等熱量 偶爾吃就好！）

偶爾吃不怕過多負擔，要注意控制湯量才不怕攝取太多鈉。

牛奶鍋 210 kcal

南瓜鍋 165 kcal

藥膳鍋 170 kcal

石頭鍋 160 kcal

泡菜鍋 160 kcal

#綠燈區（負擔較低 優先選！）

這類湯底較清爽且負擔低，推薦想控油控鹽的族群優先選擇。

昆布鍋 35 kcal

菌菇鍋 80 kcal

胡椒豚骨鍋 93 kcal

酸白菜鍋 95 kcal

味噌鍋 75 kcal

白開水鍋 0 kcal

營養師高敏敏也解釋，不少人以為番茄鍋是清爽蔬菜湯，但其實有的店家為了追求口感，會先用油炒番茄 還會加入奶油、糖或番茄醬調味，讓湯頭更濃郁卻也藏著高熱量，建議選擇湯色清澈、浮油少的版本，才能真正喝得健康又安心。

#這樣吃幫助減少負擔

1.選清湯底，越乾淨越好
選擇清爽湯底，能減少油脂與鈉攝取，也比較不會越煮越鹹。

2.蔬菜先煮
葉菜、菇類、根莖類先下鍋，讓湯底更乾淨、少油。

3.肉片再下鍋
優先選低脂海鮮類，避免肉類的油脂殘留於鍋中。

4.最後才吃飯／麵／冬粉

澱粉放最後吃 能延緩血糖上升

營養師最後也提醒，吃火鍋建議以蔬菜為主角，多加入高纖維的葉菜、菇類、豆腐，能幫助油脂代謝、促進腸胃蠕動。肉類選擇瘦肉或海鮮類，不僅熱量更低 也能減少飽和脂肪攝取，火鍋料盡量少吃加工品，像是貢丸、魚漿、餃類都包括在內。

火鍋, 熱量, 營養師, 控油, 健康

