周杰倫親曝新專輯進度　「真空西裝露胸肌」現身示範Dior性感穿法

記者鮑璿安／台北報導

Dior今（4日）在台北 101 旗艦店揭幕年度節慶裝飾，邀請全球代言人周杰倫驚喜現身，他身穿Dior 2026夏季灰色雙排扣西裝外套，深V尺度粉絲福利送好送滿，他也笑著說，「比較害羞的朋友可以會在外套裡加件 T 恤，但因為我看到走秀模特兒裡面沒有穿，決定也跟著秀一下。」





▲周杰倫現身Dior台北101旗艦店節慶酒會 。（圖／記者黃克翔攝）

周杰倫也透露自己會在活動後到店內逛逛，替家人和朋友挑選聖誕禮物，談起與 Dior 的緣分，周杰倫回憶起《周遊記》攝影時曾在巴黎造訪 Dior 的品牌故事館，從創立到現代的歷史脈絡都以極具巧思的方式呈現，讓他對品牌印象深刻，也因此與 Dior 的合作對他而言「非常有記憶點」。在被問到近期工作計畫時，周杰倫也大方分享進度，他透露，大家最關心的演唱會雖然「再晚一點」，但新專輯已經在加速製作中。他笑說原訂暑假推出，但目前看來會落在明年三、四月，並請歌迷「多期待一下」。

本次 Dior 節慶活動以迷宮、奇幻花園與魔鏡折射等意象延伸視覺主軸，將 30 Montaigne 經典作品以宛如魔法召喚般的方式呈現。台北 101 旗艦店同步換上全新節慶裝飾：金色元素、品牌符碼與聖誕樹交織，打造一座跨越現實與夢境的奇幻宇宙，將 Dior 禮贈美學具象化為沉浸式體驗，吸引眾多來賓駐足欣賞。

呼應節慶主題也帶來眾多包款， Book Tote 延續品牌標誌性的立體方形輪廓，以溫柔的奶油金色調呈現節慶氛圍。包身繡有大面積 Dior Oblique 圖騰，細節以金色線條勾勒，帶出宛如魔幻森林中微光閃爍的效果。男士包款以深邃霧黑為主色，採用壓紋 Dior Oblique 皮革打造，表面呈現細緻的亮霧交錯光感。Lady Dior 小型提包以象牙白皮革為底，全面覆蓋細緻的金色花卉刺繡，層層光影隨角度變化，宛如被施了魔法的節慶雪花。

同場加映節慶系列包款

Bottega Veneta

Bottega Veneta 此季以細膩的 Intrecciato 編織工藝為主軸，推出多款小型包款、迷你皮件與限定材質配飾，延續品牌對結構與觸感的極致掌握。像是經典款Andiamo 帶來Bucket 迷你包款，以柔軟輪廓搭配標誌性金屬 Knot 扭結細節，呈現恰到好處的精緻份量。

多款以 Intrecciato 編織打造的迷你肩背包、手機包更是派對不可或缺的單品；值得一提的是，今年備受喜愛的皮革掛飾亦迎來色彩更新，以納帕皮革編織出可愛的動物造型吊飾，活潑色彩在冬季深色服裝中形成俏皮對比，同時具備送禮魅力，是節慶期間最具心意的小型精品選擇 。