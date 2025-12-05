fb ig video search mobile ETtoday

沛納海Luminor Marina首推青銅錶　防水500米更強悍

>

▲▼ Panerai,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina 系列青銅腕錶 PAM01678防水500米，513,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）推出全新Luminor Marina青銅腕錶PAM01678，是該系列首次採用青銅材質，與業界常見的青銅合金不同，品牌採用特別配比的純銅與純錫，使錶殼在時間的洗禮下自然生成獨特銅綠，搭配深藍色啞光三明治面盤，色調由邊緣深藍逐漸過渡至中央淺藍，與米色Super-LumiNova夜光塗層完美相襯，此外，為向1960年代的歷史作品致敬，特別取消日期窗，以簡潔視覺呈現經典風格。

▲▼ Panerai,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina 系列青銅腕錶搭配深藍色啞光三明治面盤，面盤顏色自邊緣的深藍色漸變至中央的淺藍色。

新款沛納海Luminor Marina青銅腕錶配有透明錶背，可欣賞搭載的全新P.980機芯，具備三日動力儲存，防水提升至500米，整體設計更為纖薄，戴上手更為輕盈舒適。此款錶除了配備藍色小牛皮錶帶，同時附上一條藍色橡膠錶帶，適用於運動及水下活動，提供多樣化使用場合的搭配選擇。

▲▼ Panerai,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina 系列青銅腕錶搭載全新 P.980 機芯，具備3日動力儲存。

寶格麗（BVLGARI）以鋁合金結合橡膠聞名的Bvlgari Aluminium系列腕錶，今年也首度採用青銅材質打造BVLGARI BRONZO系列，推出計時腕錶與GMT兩地時區兩款新錶，延續Aluminium系列的時髦運動風格，但讓歲月在青銅錶上留下印記，其色澤會逐漸轉變，展現獨一無二的個性風貌。

▲▼ Panerai,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Aluminium系列首度採用青銅材質打造BVLGARI BRONZO系列計時腕錶（左）與GMT兩地時區腕錶。（圖／寶格麗提供）

►HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒

►TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

關鍵字：

Panerai, 沛納海, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄

凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄

HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒

HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒

愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到 TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電 黛安娜王妃婚禮香檳登拍賣　估價逾245萬元 山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽 Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶 摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕 貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面