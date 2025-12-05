沛納海Luminor Marina首推青銅錶　防水500米更強悍

▲沛納海Luminor Marina 系列青銅腕錶 PAM01678防水500米，513,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）推出全新Luminor Marina青銅腕錶PAM01678，是該系列首次採用青銅材質，與業界常見的青銅合金不同，品牌採用特別配比的純銅與純錫，使錶殼在時間的洗禮下自然生成獨特銅綠，搭配深藍色啞光三明治面盤，色調由邊緣深藍逐漸過渡至中央淺藍，與米色Super-LumiNova夜光塗層完美相襯，此外，為向1960年代的歷史作品致敬，特別取消日期窗，以簡潔視覺呈現經典風格。





▲沛納海Luminor Marina 系列青銅腕錶搭配深藍色啞光三明治面盤，面盤顏色自邊緣的深藍色漸變至中央的淺藍色。

新款沛納海Luminor Marina青銅腕錶配有透明錶背，可欣賞搭載的全新P.980機芯，具備三日動力儲存，防水提升至500米，整體設計更為纖薄，戴上手更為輕盈舒適。此款錶除了配備藍色小牛皮錶帶，同時附上一條藍色橡膠錶帶，適用於運動及水下活動，提供多樣化使用場合的搭配選擇。







▲沛納海Luminor Marina 系列青銅腕錶搭載全新 P.980 機芯，具備3日動力儲存。

寶格麗（BVLGARI）以鋁合金結合橡膠聞名的Bvlgari Aluminium系列腕錶，今年也首度採用青銅材質打造BVLGARI BRONZO系列，推出計時腕錶與GMT兩地時區兩款新錶，延續Aluminium系列的時髦運動風格，但讓歲月在青銅錶上留下印記，其色澤會逐漸轉變，展現獨一無二的個性風貌。





▲寶格麗Aluminium系列首度採用青銅材質打造BVLGARI BRONZO系列計時腕錶（左）與GMT兩地時區腕錶。（圖／寶格麗提供）