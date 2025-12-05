fb ig video search mobile ETtoday

Rockfish快閃A11亮點一次看！針織帽、SUSAN FANG聯名毛毛鞋獨家首賣

>

記者鮑璿安／綜合報導

韓迷又有新店可以逛了！人氣英倫鞋履品牌 Rockfish Weatherwear攜手首爾知名「現代百貨」於新光三越 A11 推出限時快閃店，自 12 月 5 日至 11 日期間帶來多款全台獨家新品。除了首次在台亮相的冬季配件系列外，品牌也同步發表ILLIT女團演繹過的SUSAN FANG 聯名商品，簡直軟萌指數破表。

▲▼ Rockfish 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rockfish 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rockfish 。（圖／品牌提供）

Rockfish Weatherwear 近年於南韓人氣高漲，深受 ILLIT、IVE 張員瑛等明星愛用，本季以英倫冬日氛圍為靈感，推出多款兼具實用性與造型感的配件單品，包括柔軟親膚的針織帽款、保暖圍巾與手套等。針織頭套以細緻觸感搭配柔和色調，呈現冬日獨有的溫暖氣息，亦能與蓬鬆洋裝、針織單品搭配出輕柔層次，為寒冬穿搭注入甜美卻不失設計感的風格。品牌配件上皆以刺繡標籤細節點綴，完整體現 Rockfish Weatherwear 在材質選擇與工藝表現上的細膩追求。

▲▼ Rockfish 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rockfish 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rockfish 。（圖／品牌提供）

▲ Rockfish與新銳設計師 SUSAN FANG 的聯名系列正式於台灣登場 。（圖／品牌提供）

今年最受期待的亮點之一，是與新銳設計師 SUSAN FANG 的聯名系列正式於台灣登場，延續 SUSAN FANG 擅長的空靈、浪漫視覺語彙，結合 Rockfish Weatherwear 的英倫戶外基因，打造夢幻又實穿的冬季單品。毛毛鞋款在韓國掀起高討論度，柔軟毛料結合立體蝴蝶結與輕盈鞋型，呈現冬季專屬的可愛魅力。招牌瑪莉珍運動鞋也同步登場，鞋款延續英倫復古輪廓，加入具機能性的鞋面線條、輕量鞋底與穩定支撐結構，適合通勤、旅行或長時間行走。

同場加映

男裝潮流代表 COVERNAT 正式進駐西門町誠品武昌新店，氛圍宛如走進首爾聖水洞的人氣選物店，大面積展示牆也直接呈現本季重點 Look，讓消費者能一眼掌握最新穿搭語彙。最吸睛的莫過於 SOOBIN 著用的中性羽絨外套 Civic Down，此次武昌店搶先販售韓國同步曝光的咖啡色與藍色新款。這款羽絨外套以 80% 鴨絨與 20% 羽毛打造輕盈蓬鬆的保暖手感，是男女都能駕馭的冬季單品。

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲TXT崔秀彬代言Covernat 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

