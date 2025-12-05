fb ig video search mobile ETtoday

放克牙寶新光南西登場擠爆　同區還有哈利波特快閃店

記者蔡惠如／綜合報導

▲新光三越南西進駐台灣首間放克牙寶快閃店。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越南西店近期迎來「Fuggler 放克牙寶快閃店」，以怪萌角色、公仔展區與百款周邊打造沉浸式展場，首日登場就吸引許多牙迷來搶貨；誠品 R79 則推出 「哈利波特限時快閃店」，重現霍格華茲類場景與多款全新夜光商品，從打卡到收藏都能一次滿足。

▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）

來自英國的醜萌角色 Fuggler 放克牙寶，以誇張牙齒、鈕扣眼與調皮風格走紅，在台首間專門快閃店即起至 1／18 於新光三越台北南西一館 9 樓展出，本次快閃店以街頭磚牆、塗鴉與耶誕元素打造百坪空間，包括閃爍耶誕樹、載滿牙寶的巴士等，充滿年輕潮流的整體氛圍。

▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）

▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供） ▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）

展區規劃 8 個拍照點，包含首次曝光、高 200 公分的四隻巨型放克牙寶，此外也推出近 200 款周邊商品，從盲盒、盲袋到絨毛玩偶與生活用品都能一次找到。現場還設置大型抽獎機，只要投入 300 元即可獲得驚喜商品，也有拍貼機、姓名貼機與紀念幣機，讓角色互動變成能帶回家的紀念品。

▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供） ▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）

▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）

▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供） ▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）

而「哈利波特限時快閃店」則在中山地下街的誠品 R79 登場，快閃期間 12／12 起到 3／1，使用 6 大場景重現霍格華茲世界，包括夜空中閃耀的「霍格華茲場景」、飛舞信件打造的「入學通知區」、經典木質長桌的「學生餐廳區」，展場規模與沉浸度都比往年升級。

▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）

本次同步推出近 60 款新周邊，主打夜光系列產品，包括燈光一暗就會亮起守護神圖騰的夜光流沙杯墊，以及展現四學院徽章線條的學院玻璃杯組。飾品則以召喚獸為主題推出多款鑰匙圈；包袋類則有皮革側背包、後背包與毛毛手拿包，從造型到材質都貼近《哈利波特》世界觀。實用品部分還有飲料提袋、燙金零錢包與立體存錢筒，讓粉絲能把巫師元素融入日常。

▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）

▲放克牙寶、哈利波特快閃店。（圖／各業者提供）

