fb ig video search mobile ETtoday

三雙話題鞋款無雷跟入手！舒華的奶茶鞋超百搭、超閃瑪莉珍根本派對神器

>

這三雙無雷！舒華的奶茶鞋超百搭、王淨上腳玫瑰粉鞋太犯規！超閃瑪莉珍根本派對神器

▲話題鞋款推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

鞋櫃永遠缺一雙鞋啊！穿上比例自動變美、把普通日常造型點成時尚大片，時髦雷達一致指向三大話題爆款：舒華腳上那雙奶茶色老爹鞋正夯、玫瑰粉復古賽車鞋被王淨穿到爆賣、還有走路就會發光的閃耀系瑪莉珍鞋！想在冬天提升整體亮度，一秒之內抓住所有目光，那你絕對不能錯過這篇、最值得入手話題鞋款推薦。

話題鞋款推薦：i-dle舒華上腳SKECHERS D'LITES老爹鞋

i-dle舒華暖萌造型浪漫釋出，穿上SKECHERS D'LITES人氣老爹鞋，她也大方分享，在節慶期間不論是犒賞自己或送禮給親朋好友，一雙舒適的鞋款，就是最貼心又最暖心的送禮首選。

這三雙無雷！舒華的奶茶鞋超百搭、王淨上腳玫瑰粉鞋太犯規！超閃瑪莉珍根本派對神器

▲舒華穿上SKECHERS D'LITES人氣老爹鞋。（圖／品牌提供）

經典厚底老爹鞋D’LITES則是日常通勤與休閒聚會的百搭首選，兼具舒適腳感與復古造型感，是輕鬆應對各種生活場景的萬用搭檔。這次還推出珍珠蝴蝶結造型，仙氣不要太逼人，一上腳就美出新高度！

這三雙無雷！舒華的奶茶鞋超百搭、王淨上腳玫瑰粉鞋太犯規！超閃瑪莉珍根本派對神器

▲SKECHERS D'LITES 人氣老爹鞋／3190元，SKECHERS D'LITES 珍珠蝴蝶結／3490元。（圖／品牌提供）

話題鞋款推薦：王淨近期愛鞋PUMA SPEEDCAT OG #玫瑰粉

PUMA國民薄底鞋SPEEDCAT OG為核心，帶來聖誕冬日新色#玫瑰粉 ，粉嫩爆擊、女神王淨GINGLE搶先上腳，輕鬆搭出慵懶與時髦的冬季時尚。

這三雙無雷！舒華的奶茶鞋超百搭、王淨上腳玫瑰粉鞋太犯規！超閃瑪莉珍根本派對神器

▲SPEEDCAT OG帶來聖誕冬日新色玫瑰粉。（圖／品牌提供）

這雙鞋櫃必備的賽車鞋SPEEDCAT OG，不可能還沒有吧！鞋型復刻經典OG低筒鞋型流線性輪廓，採用復古感麂皮面料，巧妙於鞋頭及鞋舌處繡上招牌跳豹LOGO，一上腳立即時髦搶眼，百搭所有穿搭風格，還沒入手的、這雙粉嫩#玫瑰粉很可以。

這三雙無雷！舒華的奶茶鞋超百搭、王淨上腳玫瑰粉鞋太犯規！超閃瑪莉珍根本派對神器

▲PUMA SPEEDCAT OG #玫瑰粉／3,280元。（圖／品牌提供）

話題鞋款推薦：Onitsuka Tiger鬼塚虎超閃MEXICO 66 TGRS瑪莉珍鞋

年末派對季來了，最該入手的話題鞋絕對是Onitsuka Tiger鬼塚虎「HOLIDAY GLITTER PACK」的MEXICO 66 TGRS瑪莉珍鞋！這雙真的一出場就贏了，以神秘「銀河黑」與夢幻「耀眼粉」打造節慶專屬光采，不論是冬季大衣、派對洋裝還是尾牙造型，都能瞬間拉高時髦亮度。

這三雙無雷！舒華的奶茶鞋超百搭、王淨上腳玫瑰粉鞋太犯規！超閃瑪莉珍根本派對神器

▲鬼塚虎超閃MEXICO 66 TGRS瑪莉珍鞋。（圖／品牌提供）

鞋面選用金屬光澤環保皮革（Vegan Metallic Eco-Leather），質感細緻、輕盈又兼具永續精神；透明無縫加固鞋底讓舒適度跟耐穿度一次到位。想低調閃可以選銀河黑，想當全場焦點就穿耀眼粉。

這三雙無雷！舒華的奶茶鞋超百搭、王淨上腳玫瑰粉鞋太犯規！超閃瑪莉珍根本派對神器

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 TGRS 銀河黑/耀眼粉／5,180元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」　網：退伍10年仍在等通知
全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看
原始連結

關鍵字：

周刊王, 球鞋, 老爹鞋, 瑪莉珍鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

早上總是好想睡？日本專家公開「真正清醒的5方法」　比咖啡因更有效

早上總是好想睡？日本專家公開「真正清醒的5方法」　比咖啡因更有效

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 CASIO竟飄詭異氣息　聯名《怪奇物語》吸劇迷目光 GD粉絲集合！權志龍愛貓ZOA躍上CASETiFY　超萌「絨毛吊飾」明開搶 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗 人生怎麼能用成功或失敗定義？我們都不只是結果的總和 冰晶主題首飾閃爆　APM MONACO日與夜都吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面