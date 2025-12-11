三雙話題鞋款無雷跟入手！舒華的奶茶鞋超百搭、超閃瑪莉珍根本派對神器

▲話題鞋款推薦。（圖／品牌提供）

鞋櫃永遠缺一雙鞋啊！穿上比例自動變美、把普通日常造型點成時尚大片，時髦雷達一致指向三大話題爆款：舒華腳上那雙奶茶色老爹鞋正夯、玫瑰粉復古賽車鞋被王淨穿到爆賣、還有走路就會發光的閃耀系瑪莉珍鞋！想在冬天提升整體亮度，一秒之內抓住所有目光，那你絕對不能錯過這篇、最值得入手話題鞋款推薦。

話題鞋款推薦：i-dle舒華上腳SKECHERS D'LITES老爹鞋

i-dle舒華暖萌造型浪漫釋出，穿上SKECHERS D'LITES人氣老爹鞋，她也大方分享，在節慶期間不論是犒賞自己或送禮給親朋好友，一雙舒適的鞋款，就是最貼心又最暖心的送禮首選。

▲舒華穿上SKECHERS D'LITES人氣老爹鞋。（圖／品牌提供）



經典厚底老爹鞋D’LITES則是日常通勤與休閒聚會的百搭首選，兼具舒適腳感與復古造型感，是輕鬆應對各種生活場景的萬用搭檔。這次還推出珍珠蝴蝶結造型，仙氣不要太逼人，一上腳就美出新高度！

▲SKECHERS D'LITES 人氣老爹鞋／3190元，SKECHERS D'LITES 珍珠蝴蝶結／3490元。（圖／品牌提供）

話題鞋款推薦：王淨近期愛鞋PUMA SPEEDCAT OG #玫瑰粉

PUMA國民薄底鞋SPEEDCAT OG為核心，帶來聖誕冬日新色#玫瑰粉 ，粉嫩爆擊、女神王淨GINGLE搶先上腳，輕鬆搭出慵懶與時髦的冬季時尚。

▲SPEEDCAT OG帶來聖誕冬日新色玫瑰粉。（圖／品牌提供）



這雙鞋櫃必備的賽車鞋SPEEDCAT OG，不可能還沒有吧！鞋型復刻經典OG低筒鞋型流線性輪廓，採用復古感麂皮面料，巧妙於鞋頭及鞋舌處繡上招牌跳豹LOGO，一上腳立即時髦搶眼，百搭所有穿搭風格，還沒入手的、這雙粉嫩#玫瑰粉很可以。

▲PUMA SPEEDCAT OG #玫瑰粉／3,280元。（圖／品牌提供）

話題鞋款推薦：Onitsuka Tiger鬼塚虎超閃MEXICO 66 TGRS瑪莉珍鞋

年末派對季來了，最該入手的話題鞋絕對是Onitsuka Tiger鬼塚虎「HOLIDAY GLITTER PACK」的MEXICO 66 TGRS瑪莉珍鞋！這雙真的一出場就贏了，以神秘「銀河黑」與夢幻「耀眼粉」打造節慶專屬光采，不論是冬季大衣、派對洋裝還是尾牙造型，都能瞬間拉高時髦亮度。

▲鬼塚虎超閃MEXICO 66 TGRS瑪莉珍鞋。（圖／品牌提供）



鞋面選用金屬光澤環保皮革（Vegan Metallic Eco-Leather），質感細緻、輕盈又兼具永續精神；透明無縫加固鞋底讓舒適度跟耐穿度一次到位。想低調閃可以選銀河黑，想當全場焦點就穿耀眼粉。

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 TGRS 銀河黑/耀眼粉／5,180元。（圖／品牌提供）

