「期待錯位，只會把愛越磨越薄」　彼此還喜歡對方卻越走越累5大原因

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

感情裡最揪心的不是不愛了，而是「明明彼此都還愛著，卻越走越累」，許多看似幸福的伴侶，實際上正被無形的壓力與錯位的期待消耗，到底為什麼愛仍存在，關係卻疲憊不堪？以下帶你解析背後真正的原因。

1.溝通方式不對等



很多情侶誤以為「有講就是溝通」，但若語氣帶刺、情緒先行、或總是急著辯解與反駁，對方其實很難聽進真實需求，久而久之，心累不是因為問題太多，而是因為每次開口都像在打仗。

2.期待差異造成壓力



兩個人的價值觀、親密需求本就不同，但若期待沒有被說出來，就容易在對方身上投射幻想，例如，你希望被陪伴，他覺得給空間才是尊重；你想要肯定，他用務實行動表達愛，期待錯位，只會把愛越磨越薄。

3.情緒承載過重



當兩個人都把對方當成唯一的情緒出口，關係會慢慢變得沉重，因為沒有人能永遠承受對方所有的壓力、低潮與不安，一旦需求超載，再相愛也會覺得窒息。

4.付出與回饋不平衡



當其中一方長期感覺「只有我在努力」，會逐漸產生委屈與心酸，愛不是計較，但愛需要平衡，一旦長期失衡，心累就會堆積成深深的落差感。

5.忍耐取代真實



有些人以為「不吵架＝關係穩定」，但其實很多未說出口的不滿、被壓抑的情緒、委屈的讓步，正默默侵蝕感情，越相愛越害怕傷害對方，於是什麼都忍，最後反而離彼此更遠。