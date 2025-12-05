年末送禮不踩雷！ 屈臣氏「吉伊卡哇加價購」超萌登場

▲屈臣氏推出吉伊卡哇加價購活動。（圖／品牌提供，以下同 ）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著歲末腳步接近，又是三五好友交換禮物的日子，屈臣氏推出吉伊卡哇加價購活動，讓你無腦購入超可愛小物，康是美也貼心精選多組禮盒供你挑選，每一款保證讓你送到心坎裡。

▲小八抱枕毯，加購價499元。

▲晴雨兩用摺疊傘，加購價299元。

屈臣氏宣布推出「吉伊卡哇」期間限定加價購活動，獨家推出三款獨家商品，別處買不到，從外出實用的絨毛提袋、冬季必備的抱枕毯，到晴雨兩用的輕巧摺疊傘，每一款都將可愛的吉伊卡哇融入日常。除了獨家商品外，即日起至12/30，屈臣氏更限時推出多款「吉伊卡哇」限店換購商品，為不同預算提供豐富選擇。無論是想送給同事、朋友，或是為自己添購療癒小物，都能找到貼近心意、不踩雷的禮物提案。

年末除了挑選禮物，如何包裝更是傷腦筋，康是美也精選多款精緻禮盒，不僅包裝夢幻，內容物更是無可挑剔。

▲Dasique的迷你彩妝五件套組。

Dasique的迷你彩妝五件套組，堪稱是每個時尚達人小廢包裡的神級必備品。禮盒內集結了唇蜜、唇釉、腮紅、眼影盤以及珠光眼線筆等，將最受歡迎的品牌熱銷品項濃縮成實用小套組。色選也相當貼心，可依膚色色調選擇適合自己的組合。

▲LANEIGE 奇想遊樂園果凍潤唇禮盒。

LANEIGE奇想遊樂園果凍潤唇禮盒一次收錄了四支果凍水光潤唇膏，涵蓋甜莓派對、小熊軟糖、藍莓果醬、芒果奶酪四種人氣口味，每一個都香甜可口，依據每天狀態替換喜愛的味道，充滿美好的儀式感。