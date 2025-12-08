BLACKPINK快閃店登陸微風南山！粉色宇宙結合運動聯名12／13登場

▲BLACKPINK快閃店登陸微風南山，預計12／13登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

BLACKPINK《IN YOUR AREA》League Collection 快閃店，即將於 12／13 至 12／28 現身微風南山四樓，以整片粉黑主題打造宛如迷你展區的空間，結合多品牌聯名服飾與快閃限定小物，現場同步還有拍照區、滿額贈與打卡禮，預計採抽號方式入店參觀，粉絲們記得要搶先抽票！

▲《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店聯名款T-shirt

▲《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店聯名款帽子。

快閃店以 BLACKPINK 標誌色延伸設計，從牆面、道具到陳列都以粉色與黑色的對比呈現，進場就能感受到濃厚的品牌氛围。這次合作品牌包含 Fanatics、Complex、New Era、MLB、PSG 等，帶來一系列 T-shirt、連帽大學 T、棒球帽等服飾，設計多以粉黑細節、運動風格與日常穿搭為主軸，超適合想入手周邊又希望實穿的粉絲們。

▲《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店限定紙圓扇；快閃店紀念貼紙。

業者表示，現場消費滿 3,000 元可領取限定圓扇，拍照打卡還能再拿貼紙，讓快閃體驗不只逛也能帶走收藏。為避免爆量排隊，本次採現場抽號方式，每日上午 11 點開放領取，號碼牌發完即止。

除了 BLACKPINK 快閃店，微風各館也趁耶誕檔推出不同活動。微風廣場在戶外以 3,000 多顆氣球打造 13 公尺「漂浮聖誕樹」，並推出「耶誕影像記憶站」照相小屋，完成步驟即可抽餐券。12／20至 12／25 耶誕老人見面活動回歸，單筆消費滿 1,000 元即可兌換拍立得。

▲微風廣場使用3000顆氣球，打造高達13米的夢幻漂浮耶誕樹。

微風南山與微風信義則推出「The Scent of Christmas」香氛體驗，累積滿 8,000 元可參加香氛手作課程；微風南京在 12／21 舉辦 Balloon Parade；微風台北車站則以 22 公尺巨型耶誕樹與 12／25 限定音樂活動營造節慶感。

▲新光三越南西進駐台灣首間放克牙寶快閃店。（圖／各業者提供）

新光三越南西店近期迎來「Fuggler 放克牙寶快閃店」，以怪萌角色、公仔展區與百款周邊打造沉浸式展場，首日登場就吸引許多牙迷來搶貨。

來自英國的醜萌角色 Fuggler 放克牙寶，以誇張牙齒、鈕扣眼與調皮風格走紅，在台首間專門快閃店即起至 1／18 於新光三越台北南西一館 9 樓展出，本次快閃店以街頭磚牆、塗鴉與耶誕元素打造百坪空間，包括閃爍耶誕樹、載滿牙寶的巴士等，充滿年輕潮流的整體氛圍。

展區規劃 8 個拍照點，包含首次曝光、高 200 公分的四隻巨型放克牙寶，此外也推出近 200 款周邊商品，從盲盒、盲袋到絨毛玩偶與生活用品都能一次找到。現場還設置大型抽獎機，只要投入 300 元即可獲得驚喜商品，也有拍貼機、姓名貼機與紀念幣機，讓角色互動變成能帶回家的紀念品。