韓潮牌ooowl海外首店在東區！最新文青聖地、塗鴉風格服飾與配件一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

南韓近年激起一波藝術與潮流的生活風格浪潮，由超人氣插畫藝術家 INAPSQUARE 共同打造的潮牌 ooowl，正式宣布海外第一家實體店進駐台北東區，品牌以手繪塗鴉、極簡中性、童趣感線條征服大家，從 SEVENTEEN Jun 到 SHINee 溫流都曾公開穿搭示範，讓 ooowl 在 SNS 上爆紅成為話題，終於不必再找代購，就能夠近距離感受潮流！

ooowl 以笑臉、愛心、手寫字與抽象符號構成視覺語言，台北東區的新店內從陳列、選物，到牆面上的插畫展示，都延續品牌的手繪語氣，打造出溫暖可愛、十分好拍的沉浸式空間。本次開店同步帶來多款推薦必買單品，最受歡迎的「塗鴉開襟毛衣外套」以厚實毛線和 Oversize 版型呈現慵懶質感，深藍與奶油兩款皆飾有品牌經典符號，穿起來溫暖又可愛。另一款人氣單品「塗鴉 T 恤」則將大面積手寫圖案放在背面，正面維持乾淨簡潔，是男女皆能駕馭的百搭選擇。

包袋系列同樣值得關注，像「笑臉尼龍托特包」採輕量耐用材質，搭配 「Love Love Love Whatever We Love」 字樣與塗鴉吊飾，兼具實用與療癒感；帆布材質版本則以放大的笑臉圖案成為穿搭亮點，無論通勤或休閒都相當實用。生活選物方面，手工陶瓷馬克杯保留明顯筆觸及立體笑臉杯底，是最能體現溫度的療癒系小物。

男裝潮流代表 COVERNAT 正式進駐西門町誠品武昌，新店氛圍宛如走進首爾聖水洞的人氣選物店，大面積展示牆也直接呈現本季重點 Look，讓消費者能一眼掌握最新穿搭語彙。最吸睛的莫過於 SOOBIN 著用的中性羽絨外套 Civic Down，此次武昌店搶先販售韓國同步曝光的咖啡色與藍色新款。這款羽絨外套以 80% 鴨絨與 20% 羽毛打造輕盈蓬鬆的保暖手感，是男女都能駕馭的冬季定番單品。

