「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說





▲「最容易說話不算話、不守信用」的 Top 3 星座，他們並非故意欺騙，而是性格使然。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在人際關係中，「說到做到」看似基本卻最難維持，而有些星座天生個性自由、心思跳躍，承諾往往只是當下的情緒反應，真正要落實時卻常常失控，以下整理出「最容易說話不算話、不守信用」的 Top 3 星座，他們並非故意欺騙，而是性格使然！

Top 1 雙子座

雙子座的跳票率通常不是惡意，而是來源於大腦轉太快、情緒起伏太快。遇到讓他們感興趣的人或事情，會立刻答應，熱度一來什麼都覺得「好像可以」，甚至會在聊天中下意識給出承諾，結果隔天想法大轉彎，前一天說的話就像不存在。他們也害怕「被綁住」，一旦覺得對方太依靠自己的承諾，反而更想逃。在關係裡，雙子會讓人感覺前一天說好、後一天消失；在工作上則可能三分鐘熱度，計畫永遠在草稿裡。要和他們相處，具體化承諾、明確期限會是最佳策略。

Top 2 射手座

射手座追求自由的本能，使他們很容易「口頭保證先說著」，但真正要履行時卻因為種種突發的想法、心情或新目標而中斷。他們不是不負責，而是太相信直覺、太依賴當下的熱情。射手常常把承諾當作「理想狀態」，卻忘了現實需要執行力，因此變成說的比做的多。在感情裡，他們的典型表現是：今天說「想認真試試看」，過一週可能又陷入自我懷疑；在友誼與工作中，射手大多誠意十足，但容易因旅遊、興趣或新目標而忘了交代好的事情。

Top 3 雙魚座

雙魚座是三大跳票戶中最「溫柔又矛盾」的一位。他們答應事情通常是因為不想讓別人失望，也容易被情緒牽著走，當下覺得可以就會說出口，但之後才發現自己做不到或負擔太重。雙魚的最大問題在於：沒有辦法拒絕別人，也無法安排好自己的時間管理。因此，承諾容易越堆越滿，最後不得不消失或推遲。他們並非不守信用，而是情感需求太強、界線太弱。反而越親近的人越可能受影響，因為雙魚最難拒絕熟悉的人。