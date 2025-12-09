陳冠希操刀三方聯名adidas Superstar上市秒殺！限定配色Chuck 70太欠買

▲兩大話題聯名鞋款。（圖／品牌提供）

時尚圈再度迎來一波讓潮流玩家瞬間心跳飆高的聯名狂潮，尤其是那些融合文化、設計、故事與態度的「重量級聯名」，一雙上腳就能把整套造型撐到天花板，這次就來分享兩大話題聯名鞋款、錯過會哭！

話題聯名鞋款：adidas Originals CLOT X BAPE® SUPERSTAR BY Edison Chen

adidas Originals × CLOT × BAPE®三方聯名Superstar，不買不行阿！三大潮流巨頭齊聚，一次把東方工藝、街頭狠勁與經典運動基因全部打包，奉上一雙真正能寫進潮流年鑑的狠鞋！

▲adidas Originals × CLOT × BAPE®三方聯名Supersta。（圖／品牌提供）



這雙Superstar在陳冠希的重新設計下，直接升級成高端前衛版本：米白高質感皮革鞋面＋立體壓紋細節，搭上橄欖綠工裝元素，整雙鞋瞬間多了城市探險家的乾淨俐落感。

▲陳冠希操刀聯名Superstar。（圖／品牌提供）



但真正讓潮流玩家狂喊MUST BUY的，是三方DNA在細節裡的交織：BAPE®的1st Camo迷彩與CLOT的絲綢紋理相融合，覆蓋於adidas三條線、BAPE®Sta標識與後跟之上，還有沙色波紋鋸齒外底，讓Superstar標誌性輪廓直接重生，既復古又未來、既街頭又奢感，看一眼就知道是「非買不可的限量狠角色」。

▲三方聯名細節藏其中。（圖／品牌提供）

細節控也會被這雙迷死：鞋身上BAPE®與CLOT雙凹刻Logo低調卻精緻，可替換鞋帶扣印有雙品牌字樣、經典貝殼頭保留但更具力量感，穿上這雙三方聯名Superstar，回頭率直接爆表！

▲CLOT X BAPE® SUPERSTAR BY Edison Chen／7,800元。（圖／品牌提供）

話題聯名鞋款：CONVERSE x Madhappy Chuck 70

CONVERSE攜手洛杉磯服飾品牌Madhhappy首次聯名、將來自加州的陽光樂觀主義注入經典設計，重磅推出三款限定配色的Chuck 70聯名鞋款，黑、白、藍灰三大「萬年不敗、百穿不膩」的中性配色，完全是懶人穿搭救星，不管是走極簡、街頭、暗黑或文青風，一雙搞定全身造型！

▲CONVERSE與服飾品牌Madhhappy首次聯名。（圖／品牌提供）



工藝細節更是誠意滿滿：18盎司重磅水洗帆布、一上腳就是濃濃復古味，邊緣做舊處理＋翻毛皮後跟拼接，百搭又精緻。做舊染色鞋頭與包邊，帶出自然的lived-in質感，鞋外側翻毛星星標、鞋舌Madhhappy編織標、鞋內側毛氈Chuck圓標，滿滿細節控天堂！無論是街頭少年、文青少女、潮流上班族，都能穿出自我態度。

▲邊緣做舊處理、翻毛皮後跟拼接。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE x Madhappy Chuck 70／3,980元。（圖／品牌提供）

