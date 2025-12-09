fb ig video search mobile ETtoday

陳冠希操刀三方聯名adidas Superstar上市秒殺！限定配色Chuck 70太欠買

>

陳冠希操刀、CLOT x BAPE聯名版adidas Superstar一上市就秒殺！CONVERSE推聯名Chuck 70美到太欠買

▲兩大話題聯名鞋款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

時尚圈再度迎來一波讓潮流玩家瞬間心跳飆高的聯名狂潮，尤其是那些融合文化、設計、故事與態度的「重量級聯名」，一雙上腳就能把整套造型撐到天花板，這次就來分享兩大話題聯名鞋款、錯過會哭！

話題聯名鞋款：adidas Originals CLOT X BAPE® SUPERSTAR BY Edison Chen

adidas Originals × CLOT × BAPE®三方聯名Superstar，不買不行阿！三大潮流巨頭齊聚，一次把東方工藝、街頭狠勁與經典運動基因全部打包，奉上一雙真正能寫進潮流年鑑的狠鞋！

陳冠希操刀、CLOT x BAPE聯名版adidas Superstar一上市就秒殺！CONVERSE推聯名Chuck 70美到太欠買

▲adidas Originals × CLOT × BAPE®三方聯名Supersta。（圖／品牌提供）

這雙Superstar在陳冠希的重新設計下，直接升級成高端前衛版本：米白高質感皮革鞋面＋立體壓紋細節，搭上橄欖綠工裝元素，整雙鞋瞬間多了城市探險家的乾淨俐落感。

陳冠希操刀、CLOT x BAPE聯名版adidas Superstar一上市就秒殺！CONVERSE推聯名Chuck 70美到太欠買

▲陳冠希操刀聯名Superstar。（圖／品牌提供）

但真正讓潮流玩家狂喊MUST BUY的，是三方DNA在細節裡的交織：BAPE®的1st Camo迷彩與CLOT的絲綢紋理相融合，覆蓋於adidas三條線、BAPE®Sta標識與後跟之上，還有沙色波紋鋸齒外底，讓Superstar標誌性輪廓直接重生，既復古又未來、既街頭又奢感，看一眼就知道是「非買不可的限量狠角色」。

陳冠希操刀、CLOT x BAPE聯名版adidas Superstar一上市就秒殺！CONVERSE推聯名Chuck 70美到太欠買

▲三方聯名細節藏其中。（圖／品牌提供）

細節控也會被這雙迷死：鞋身上BAPE®與CLOT雙凹刻Logo低調卻精緻，可替換鞋帶扣印有雙品牌字樣、經典貝殼頭保留但更具力量感，穿上這雙三方聯名Superstar，回頭率直接爆表！

陳冠希操刀、CLOT x BAPE聯名版adidas Superstar一上市就秒殺！CONVERSE推聯名Chuck 70美到太欠買

▲CLOT X BAPE® SUPERSTAR BY Edison Chen／7,800元。（圖／品牌提供）

 話題聯名鞋款：CONVERSE x Madhappy Chuck 70

CONVERSE攜手洛杉磯服飾品牌Madhhappy首次聯名、將來自加州的陽光樂觀主義注入經典設計，重磅推出三款限定配色的Chuck 70聯名鞋款，黑、白、藍灰三大「萬年不敗、百穿不膩」的中性配色，完全是懶人穿搭救星，不管是走極簡、街頭、暗黑或文青風，一雙搞定全身造型！

陳冠希操刀、CLOT x BAPE聯名版adidas Superstar一上市就秒殺！CONVERSE推聯名Chuck 70美到太欠買

▲CONVERSE與服飾品牌Madhhappy首次聯名。（圖／品牌提供）

工藝細節更是誠意滿滿：18盎司重磅水洗帆布、一上腳就是濃濃復古味，邊緣做舊處理＋翻毛皮後跟拼接，百搭又精緻。做舊染色鞋頭與包邊，帶出自然的lived-in質感，鞋外側翻毛星星標、鞋舌Madhhappy編織標、鞋內側毛氈Chuck圓標，滿滿細節控天堂！無論是街頭少年、文青少女、潮流上班族，都能穿出自我態度。

陳冠希操刀、CLOT x BAPE聯名版adidas Superstar一上市就秒殺！CONVERSE推聯名Chuck 70美到太欠買

▲邊緣做舊處理、翻毛皮後跟拼接。（圖／品牌提供）

陳冠希操刀、CLOT x BAPE聯名版adidas Superstar一上市就秒殺！CONVERSE推聯名Chuck 70美到太欠買

▲CONVERSE x Madhappy Chuck 70／3,980元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
5款丹寧神褲一次看！EDWIN、GU、UNIQLO…美腿秒升級，通勤、約會街頭都時髦百搭
潤娥AAA典禮奪年度女演員獎、流利中文感言引全場暴動！粉黑公主Look＋珠寶搭配精準到位
原始連結

關鍵字：

周刊王, 聯名球鞋, CLOT, BAPE, CONVERSE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 新劇《狙擊蝴蝶》中爆美！陳妍希傳授「2分鐘淋巴瘦臉操」　 永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨 愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了 《一吻爆炸》甜到炸出排行榜！安恩真私服同步爆紅　5套日常時髦風格 「誠品生活時光」小型店年底全收攤　董座吳旻潔親自說原因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面