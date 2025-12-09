fb ig video search mobile ETtoday

邵雨薇包裡必帶「開運水晶」！搶逛STAND OIL中山旗艦店收台灣限定款

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓話題包袋品牌STAND OIL在中山商圈打造台灣首間旗艦店，今9日邀請邵雨薇逛店演繹，她透露自己平常穿搭走簡約帶點個性的路線，因此包包反而會成為造型的點睛配件，她也分享自己買包哲學，「看到店面就知道風格合不合，我是很容易一次買很多的人。」STAND OIL 的極簡輪廓、柔軟純素皮革與高實用性正切中她的需求。

▲▼ 邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲ 邵雨薇推薦 Mushy Bag 系列。（圖／品牌提供）

▲▼ 邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲STAND OIL 本季人氣包款 Mushy Bag Mini、 台灣獨家限量的雙面背包款 Ringo Bag Mini 。（圖／品牌提供）

她今日肩揹的是 STAND OIL 本季人氣包款 Mushy Bag Mini，柔和垂墜的弧形線條貼合肩膀，不搶戲卻特別耐看；包內收納貼心、輕巧卻能裝下手機，她透露自己隨身必帶「幸運小物」水晶，若是只需要帶基本必需品，就會毫不猶豫選 Mushy Bag 系列，但若要上班、下班直接接著約會，她則偏愛 STAND OIL 的大包款式：「立體輪廓很好看，14 吋筆電可以直接放進去，還可以藏得下聖誕節的交換禮物。」

▲▼ 邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 邵雨薇 。（圖／品牌提供）

品牌將首爾聖水本店「一比一搬進台灣」，從旋轉包架到柔和燈光皆原汁原味呈現，不僅完整還原品牌美學，更帶來全球首發、台灣獨家限量的 Ringo Bag Mini，以及明星同款 Breezy Bag、Chubby Bag、Momo Bag Large 等全系列熱賣單品。從柔霧奶油色到深邃黑色，麂皮或是多種輕盈材質相佐，每一款都具 STAND OIL 標誌性的乾淨線條與實用容量，讓人一踏進店內就很難空手而出。

更多中山商圈必逛亮點

▲▼綜合潮流 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合潮流 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合潮流 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合潮流 。（圖／品牌提供）

▲FRUITION 十一週年之際推出「FRUITION 2.0」，引進英倫品牌 Rockfish Weatherwear進駐中山商圈 。（圖／品牌提供）

FRUITION 十一週年之際推出「FRUITION 2.0」，以霧面米色外牆、綠意植栽與復古磁磚營造柔亮氛圍，重新定義都會女性的日常美感。這次最大亮點是正式引進英倫品牌 Rockfish Weatherwear，將標誌性的防水靴與實用布料帶進中山商圈，讓消費者能在城市裡感受英國沿海小鎮的自在步調。空間同時迎來韓國 GLOWNY 的亞洲首間快閃店，以青春校園視覺打造全新的互動式選購體驗；FINDKAPOOR、fennec 等人氣品牌也一併進駐，從其中最具代表性的清爽色調「三角零錢包」、小牛皮包更是必買，構築出女性專屬的跨風格選物空間。

關鍵字：

STANDOIL, 邵雨薇, 包袋, 台灣首店, 純素皮革

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較 新劇《狙擊蝴蝶》中爆美！陳妍希傳授「2分鐘淋巴瘦臉操」　 愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了 永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 《一吻爆炸》甜到炸出排行榜！安恩真私服同步爆紅　5套日常時髦風格 婚前必看！另一半恐是「媽寶」的4個特點　重大決定自己無法做主

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面