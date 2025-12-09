邵雨薇包裡必帶「開運水晶」！搶逛STAND OIL中山旗艦店收台灣限定款

記者鮑璿安／台北報導

南韓話題包袋品牌STAND OIL在中山商圈打造台灣首間旗艦店，今9日邀請邵雨薇逛店演繹，她透露自己平常穿搭走簡約帶點個性的路線，因此包包反而會成為造型的點睛配件，她也分享自己買包哲學，「看到店面就知道風格合不合，我是很容易一次買很多的人。」STAND OIL 的極簡輪廓、柔軟純素皮革與高實用性正切中她的需求。





▲ 邵雨薇推薦 Mushy Bag 系列。（圖／品牌提供）

▲STAND OIL 本季人氣包款 Mushy Bag Mini、 台灣獨家限量的雙面背包款 Ringo Bag Mini 。（圖／品牌提供）

她今日肩揹的是 STAND OIL 本季人氣包款 Mushy Bag Mini，柔和垂墜的弧形線條貼合肩膀，不搶戲卻特別耐看；包內收納貼心、輕巧卻能裝下手機，她透露自己隨身必帶「幸運小物」水晶，若是只需要帶基本必需品，就會毫不猶豫選 Mushy Bag 系列，但若要上班、下班直接接著約會，她則偏愛 STAND OIL 的大包款式：「立體輪廓很好看，14 吋筆電可以直接放進去，還可以藏得下聖誕節的交換禮物。」

品牌將首爾聖水本店「一比一搬進台灣」，從旋轉包架到柔和燈光皆原汁原味呈現，不僅完整還原品牌美學，更帶來全球首發、台灣獨家限量的 Ringo Bag Mini，以及明星同款 Breezy Bag、Chubby Bag、Momo Bag Large 等全系列熱賣單品。從柔霧奶油色到深邃黑色，麂皮或是多種輕盈材質相佐，每一款都具 STAND OIL 標誌性的乾淨線條與實用容量，讓人一踏進店內就很難空手而出。

更多中山商圈必逛亮點





▲FRUITION 十一週年之際推出「FRUITION 2.0」，引進英倫品牌 Rockfish Weatherwear進駐中山商圈 。（圖／品牌提供）

FRUITION 十一週年之際推出「FRUITION 2.0」，以霧面米色外牆、綠意植栽與復古磁磚營造柔亮氛圍，重新定義都會女性的日常美感。這次最大亮點是正式引進英倫品牌 Rockfish Weatherwear，將標誌性的防水靴與實用布料帶進中山商圈，讓消費者能在城市裡感受英國沿海小鎮的自在步調。空間同時迎來韓國 GLOWNY 的亞洲首間快閃店，以青春校園視覺打造全新的互動式選購體驗；FINDKAPOOR、fennec 等人氣品牌也一併進駐，從其中最具代表性的清爽色調「三角零錢包」、小牛皮包更是必買，構築出女性專屬的跨風格選物空間。