fb ig video search mobile ETtoday

Jessica鄭秀妍曝好髮質秘訣　其中一招竟是「直接睡覺不洗頭」

>

▲▼Jessica鄭秀妍醫美代言記者會-Jessica鄭秀妍。（圖／記者周宸亘攝）

▲Jessica鄭秀妍台北露面為醫美代言。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

南韓女星Jessica鄭秀妍今（9日）她以一貫優雅女神姿態出席醫美頭髮養護代言記者會，不僅分享自己的髮質保養心法，也透露正在全力準備最新巡演，期待很快能再次與粉絲見面。

▲▼Jessica鄭秀妍醫美代言記者會-Jessica鄭秀妍。（圖／記者周宸亘攝）

Jessica 坦言，自己先前為了拍攝 MV 曾將頭髮漂成金色，讓頭皮承受不小負擔，後來也花了相當長的時間調理，才逐漸恢復到健康狀態。她笑說：「我照顧頭皮就像照顧肌膚，因為頭皮本來就是肌膚的一部分。」平時最常使用的產品就是 Dr.Scalp 的頭皮精華，長期下來確實讓頭皮狀況改善非常多。

▲▼Jessica鄭秀妍醫美代言記者會-Jessica鄭秀妍。（圖／記者周宸亘攝）

談到日常洗髮流程，她透露自己洗頭髮大約會花 20 分鐘，但若工作太累，有時也會直接睡覺不洗頭。「如果沒洗頭，隔天會覺得髮質特別好，我想每個女生都懂那種感覺。」她笑著說。

▲▼Jessica鄭秀妍醫美代言記者會-Jessica鄭秀妍。（圖／記者周宸亘攝）

被問到壓力是否會讓她有落髮困擾時，她表示目前狀況還好，但壓力大時一定會找方法排解，像是打電話給親朋好友聊天，就是她最常用的紓壓方式。同時她也透露近期她正緊鑼密鼓準備 2026「Reflections」巡演，坦言壓力確實比平時大、睡眠也比較少，但仍充滿期待：「我很希望能趕快回來見到大家，希望大家可以期待一下。」

關鍵字：

標籤:Jessica, 髮質保養, 漂髮護理, 壓力紓解, 2026巡演

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 新劇《狙擊蝴蝶》中爆美！陳妍希傳授「2分鐘淋巴瘦臉操」　 永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨 愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了 《一吻爆炸》甜到炸出排行榜！安恩真私服同步爆紅　5套日常時髦風格 「誠品生活時光」小型店年底全收攤　董座吳旻潔親自說原因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面