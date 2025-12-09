Jessica鄭秀妍曝好髮質秘訣　其中一招竟是「直接睡覺不洗頭」

▲Jessica鄭秀妍台北露面為醫美代言。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

南韓女星Jessica鄭秀妍今（9日）她以一貫優雅女神姿態出席醫美頭髮養護代言記者會，不僅分享自己的髮質保養心法，也透露正在全力準備最新巡演，期待很快能再次與粉絲見面。

Jessica 坦言，自己先前為了拍攝 MV 曾將頭髮漂成金色，讓頭皮承受不小負擔，後來也花了相當長的時間調理，才逐漸恢復到健康狀態。她笑說：「我照顧頭皮就像照顧肌膚，因為頭皮本來就是肌膚的一部分。」平時最常使用的產品就是 Dr.Scalp 的頭皮精華，長期下來確實讓頭皮狀況改善非常多。

談到日常洗髮流程，她透露自己洗頭髮大約會花 20 分鐘，但若工作太累，有時也會直接睡覺不洗頭。「如果沒洗頭，隔天會覺得髮質特別好，我想每個女生都懂那種感覺。」她笑著說。

被問到壓力是否會讓她有落髮困擾時，她表示目前狀況還好，但壓力大時一定會找方法排解，像是打電話給親朋好友聊天，就是她最常用的紓壓方式。同時她也透露近期她正緊鑼密鼓準備 2026「Reflections」巡演，坦言壓力確實比平時大、睡眠也比較少，但仍充滿期待：「我很希望能趕快回來見到大家，希望大家可以期待一下。」