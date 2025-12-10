GD粉絲集合！權志龍愛貓ZOA躍上CASETiFY　超萌「絨毛吊飾」明開搶

▲CASETiFY首度攜手ZO&FRIENDS推出聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

各位 VIP 請注意要拚手速了，由 G-DRAGON 與 IPX 合作的 IP 角色「ZO&FRIENDS」，繼先前快閃店掀起熱潮後，首度進軍時尚電子配件 CASETiFY 推出聯名系列，不僅讓那隻「外冷內熱」的雲朵貓 ZOA 佔據你的手機殼，還有超犯規的「獨家款」限量絨毛吊飾與護照套，準備攻佔大家的錢包啦，預計 12／11 正式開賣 。

ZOA、A&NE、AKIZAKI這些充滿 G-DRAGON 的影子與情感的角色，故事主角是有著雲朵般蓬鬆外表、個性「慢半拍且外冷內暖」的貓咪 ZOA；還有熱心又多話的小雛菊 A&NE，以及由 ZOA 足跡幻化而生的色彩泡泡 AKIZAKI 。這三個「因不完美而更完美」的朋友，這次透過 CASETiFY 的設計，化身為手機殼與電子配件，陪伴粉絲的每一天 。

本系列會動的「遊樂場手機殼」與獨家絨毛吊飾絕對是必收亮點，「ZO&FRIENDS 遊樂場手機殼」內藏有可愛的壓克力吊飾，搖晃手機時它們會在殼裡跑來跑去，視覺效果超級療癒 ，且 CASETiFY 這次特別推出了限量版「獨家 ZOA 絨毛吊飾」，換上了獨家配色的圍巾，還戴著象徵 CASETiFY 的 C 字項鍊，掛在包包上就像帶著縮小版的 ZOA 出門 。此外還有旅行必備的 ZOA 護照套、收納小包以及可摺疊旅行袋，每一款都藏著可愛細節 。

本次還有隱藏版的「限量包裝禮盒」，只要在限定門市購買指定組合（任 2 款手機殼 + 1 款卡套 + 1 款生活配件），就能把限量專屬禮盒帶回家。「CASETiFY 獨家 ZOA 絨毛吊飾」售價 1,600 元，每人限購 2 件；旅行系列包括售價 1,480 元的可摺疊旅行袋、980 元的護照套，以及 780 元的收納小包，這三款單品每人皆僅限購 1 件。

BLACKPINK《IN YOUR AREA》League Collection 快閃店，即將於 12／13 至 12／28 現身微風南山四樓，以整片粉黑主題打造宛如迷你展區的空間，結合多品牌聯名服飾與快閃限定小物，現場同步還有拍照區、滿額贈與打卡禮，預計採抽號方式入店參觀，粉絲們記得要搶先抽票！

▲BLACKPINK快閃店登陸微風南山，預計12／13登場。（圖／業者提供）

▲《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店聯名款T-shirt

▲《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店聯名款帽子。

快閃店以 BLACKPINK 標誌色延伸設計，從牆面、道具到陳列都以粉色與黑色的對比呈現，進場就能感受到濃厚的品牌氛圍。這次合作品牌包含 Fanatics、Complex、New Era、MLB、PSG 等，帶來一系列 T-shirt、連帽大學 T、棒球帽等服飾，設計多以粉黑細節、運動風格與日常穿搭為主軸，超適合想入手周邊又希望實穿的粉絲們。

▲《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店限定紙圓扇；快閃店紀念貼紙。

業者表示，現場消費滿 3,000 元可領取限定圓扇，拍照打卡還能再拿貼紙，讓快閃體驗不只逛也能帶走收藏。為避免爆量排隊，本次採現場抽號方式，每日上午 11 點開放領取，號碼牌發完即止。