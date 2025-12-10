fb ig video search mobile ETtoday

GD粉絲集合！權志龍愛貓ZOA躍上CASETiFY　超萌「絨毛吊飾」明開搶

>

▲CASETiFY首度攜手ZO&FRIENDS推出聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY首度攜手ZO&FRIENDS推出聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

各位 VIP 請注意要拚手速了，由 G-DRAGON 與 IPX 合作的 IP 角色「ZO&FRIENDS」，繼先前快閃店掀起熱潮後，首度進軍時尚電子配件 CASETiFY 推出聯名系列，不僅讓那隻「外冷內熱」的雲朵貓 ZOA 佔據你的手機殼，還有超犯規的「獨家款」限量絨毛吊飾與護照套，準備攻佔大家的錢包啦，預計 12／11 正式開賣 。

▲CASETiFY首度攜手ZO&FRIENDS推出聯名系列。（圖／品牌提供）

ZOA、A&NE、AKIZAKI這些充滿 G-DRAGON 的影子與情感的角色，故事主角是有著雲朵般蓬鬆外表、個性「慢半拍且外冷內暖」的貓咪 ZOA；還有熱心又多話的小雛菊 A&NE，以及由 ZOA 足跡幻化而生的色彩泡泡 AKIZAKI 。這三個「因不完美而更完美」的朋友，這次透過 CASETiFY 的設計，化身為手機殼與電子配件，陪伴粉絲的每一天 。

▲CASETiFY首度攜手ZO&FRIENDS推出聯名系列。（圖／品牌提供）

本系列會動的「遊樂場手機殼」與獨家絨毛吊飾絕對是必收亮點，「ZO&FRIENDS 遊樂場手機殼」內藏有可愛的壓克力吊飾，搖晃手機時它們會在殼裡跑來跑去，視覺效果超級療癒 ，且 CASETiFY 這次特別推出了限量版「獨家 ZOA 絨毛吊飾」，換上了獨家配色的圍巾，還戴著象徵 CASETiFY 的 C 字項鍊，掛在包包上就像帶著縮小版的 ZOA 出門 。此外還有旅行必備的 ZOA 護照套、收納小包以及可摺疊旅行袋，每一款都藏著可愛細節 。

▲CASETiFY首度攜手ZO&FRIENDS推出聯名系列。（圖／品牌提供）

本次還有隱藏版的「限量包裝禮盒」，只要在限定門市購買指定組合（任 2 款手機殼 + 1 款卡套 + 1 款生活配件），就能把限量專屬禮盒帶回家。「CASETiFY 獨家 ZOA 絨毛吊飾」售價 1,600 元，每人限購 2 件；旅行系列包括售價 1,480 元的可摺疊旅行袋、980 元的護照套，以及 780 元的收納小包，這三款單品每人皆僅限購 1 件。

▲CASETiFY首度攜手ZO&FRIENDS推出聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY首度攜手ZO&FRIENDS推出聯名系列。（圖／品牌提供）

BLACKPINK《IN YOUR AREA》League Collection 快閃店，即將於 12／13 至 12／28 現身微風南山四樓，以整片粉黑主題打造宛如迷你展區的空間，結合多品牌聯名服飾與快閃限定小物，現場同步還有拍照區、滿額贈與打卡禮，預計採抽號方式入店參觀，粉絲們記得要搶先抽票！

▲BLACKPINK快閃店登陸微風南山。（圖／業者提供）

▲BLACKPINK快閃店登陸微風南山，預計12／13登場。（圖／業者提供）

▲BLACKPINK快閃店登陸微風南山。（圖／業者提供）

▲《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店聯名款T-shirt

▲BLACKPINK快閃店登陸微風南山。（圖／業者提供）

▲《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店聯名款帽子。

快閃店以 BLACKPINK 標誌色延伸設計，從牆面、道具到陳列都以粉色與黑色的對比呈現，進場就能感受到濃厚的品牌氛圍。這次合作品牌包含 Fanatics、Complex、New Era、MLB、PSG 等，帶來一系列 T-shirt、連帽大學 T、棒球帽等服飾，設計多以粉黑細節、運動風格與日常穿搭為主軸，超適合想入手周邊又希望實穿的粉絲們。

▲BLACKPINK快閃店登陸微風南山。（圖／業者提供）▲BLACKPINK快閃店登陸微風南山。（圖／業者提供）

▲《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店限定紙圓扇；快閃店紀念貼紙。

業者表示，現場消費滿 3,000 元可領取限定圓扇，拍照打卡還能再拿貼紙，讓快閃體驗不只逛也能帶走收藏。為避免爆量排隊，本次採現場抽號方式，每日上午 11 點開放領取，號碼牌發完即止。

關鍵字：

CASETiFY, ZO&FRIENDS, G-DRAGON, 權志龍, ZOA, 手機殼, 聯名, 絨毛吊飾, IPX, 電子配件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 「誠品生活時光」小型店年底全收攤　董座吳旻潔親自說原因 蔣欣《四喜》7現實金句：世界上有三大謊言，你媽說她來帶娃 李秉憲老婆搶戴GD雛菊耳環　台灣頂級錶店開賣 Z世代重回實體書店　誠品用2個字讓年輕客買單 為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因 《一吻爆炸》甜到炸出排行榜！安恩真私服同步爆紅　5套日常時髦風格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面