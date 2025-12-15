fb ig video search mobile ETtoday

最近超夯！為什麼大家都在喝蘋果醋　3個好處對健康加分

文／人物誌

不知道你有沒有發現，最近滑社群時，又看到好多人開始在喝蘋果醋。除了明星推薦外，也有許多人開始用它來代替手搖飲。

關於蘋果醋的益處還不少！有人說喝了覺得腸胃比較順，有人覺得精神變好，還有人說搭配運動後，線條更明顯。雖然每個人的感受不同，但蘋果醋確實因為它天然、好入手、好搭配的特色，悄悄成為許多人每天的小習慣。

蘋果發酵的小魔法：它到底好在哪？

蘋果醋的主角就是「乙酸」，這個聽起來很科學的名字，其實它就是讓果醋有微微酸香的關鍵。很多人喜歡喝蘋果醋，不是因為它多厲害，而是因為這些效果剛剛好。

▲蘋果被譽為「水果之王」。（圖／Pexels）

1.飯後不易昏沉，腸胃更有感

有些人吃完澱粉類食物後容易昏昏欲睡，喝一點稀釋的蘋果醋，常被分享說可以讓餐後的飽重感沒那麼明顯，整體覺得比較清爽。

2.想控制體重？它是溫柔小幫手

不誇大，蘋果醋雖然不是減肥神水，但不少人喝了會覺得比較容易有飽足感，吃飯不會太失控。如果你正努力調整飲食，它可以當作一個不錯的小工具，替你稍稍拉住食慾。

3.天然酸甜風味，讓料理更健康

如果你不喜歡直接喝，也可以把蘋果醋加在沙拉醬、氣泡水、醃菜或清爽開胃小菜裡。既增加風味，又能自然地把油膩度降低，是許多料理人的愛將。

▲可以把蘋果醋加進沙拉醬中。（圖／Pexels）

怎麼喝最好？新手也能輕鬆開始

如果你從沒喝過蘋果醋，別擔心，它沒有想像中酸。掌握幾個小技巧，很快就能找到自己喜歡的喝法：

1.每天1－2匙就很夠了

每天1－2大匙蘋果醋加一大杯水，就能達到大部分人分享的效果。喝太濃反而對胃和牙齒不好，所以稀釋是關鍵！

2.加一點蜂蜜或氣泡水

如果你喜歡清爽飲品，用蘋果醋＋氣泡水就是超百搭組合；喜歡微甜的人，加一點蜂蜜就是完美的下午提神飲。

3.選未過濾、有「醋母」的更受歡迎

許多愛喝的人會選擇瓶底有點濁濁、寫著「with the mother」的蘋果醋，因為味道更天然，也更有層次感。

小提醒：天然不等於無限制

▲蘋果醋簡單易做的飲品。（圖／Pexels）

雖然蘋果醋很天然，但喝法還是要注意：

● 不要喝原液，對牙齒和胃太刺激

● 胃酸逆流、胃比較敏感的人要先試試少量

● 有慢性病或在服藥的人，先問醫師比較安心

只要掌握好方式，蘋果醋可以是你生活中很清爽的小習慣，而不是負擔。

蘋果醋的魅力不在神奇，而在於它能夠自然融入生活。清爽的酸甜感、簡單易做的飲品、搭配飲食的加分選項，讓它成為很多人越喝越喜歡的日常選擇。

除了以上的好處外，它還可以穩定血糖、血壓、增強免疫力，甚至還有降低壞膽固醇的功效。如果你也想找個健康又不麻煩的小習慣，不妨從一杯淡淡的蘋果醋開始吧！

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

感覺朋友越來越少　5個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？

感覺朋友越來越少　5個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？

拒繳智商稅！4 成消費者拋棄大廠跳槽「平替」　Z世代：不買名氣只買實力

拒繳智商稅！4 成消費者拋棄大廠跳槽「平替」　Z世代：不買名氣只買實力

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

SOGO敦化館今晚熄燈數百人送別　老客戶：「捨不得」 星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家 年底最熱鬧的新北耶誕城！這些板橋美食快收藏　讓你從早吃到晚 5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 8個讓韓妞默默變瘦的秘密！吃飯不喝水、睡覺關小夜燈　細節決定身材 乾燥、細紋都來亂！秋冬必備「穩膚保養」一瓶搞定 目前時下最流行的5款短髮風格一次看　華莎、LE SSERAFIM小櫻花都剪了

