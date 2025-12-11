fb ig video search mobile ETtoday

壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕

>

▲CITYLINK三重。（圖／潤泰提供）

▲三重最新2000坪商場「CITYLINK三重」即將在12／20對外開幕。（圖／潤泰提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三重首間百貨商場「CITYLINK 三重」即將在 12／20 正式對外亮相！坐落於機捷與中和新蘆線交會的「捷運三重站」旁 1、2 樓，共有超過 2,000 坪的舒適空間，館內囊括日系生活跟話題餐飲，不但三重首間壽司郎在此插旗，還有英倫風格的話題下午茶店英格莉莉，首波公開的 19 間品牌進駐名單快來看看！

▲CITYLINK三重。（圖／潤泰提供）

▲壽司郎正式插旗三重，在CITYLINK開出在地首間門市。

餐飲陣容是本次開幕的最大亮點，CITYLINK 三重店引進了 4 間「首度進駐」三重的餐飲名店，讓在地居民不需跨越淡水河，就能品嚐到豐富的異國美食，包括日本銷量第一的迴轉壽司「壽司郎」、主打英倫輕奢風格的下午茶名店「Engolili 英格莉莉」、超人氣的「31 冰淇淋」，以及主打韓式嫩豆腐煲的「北村豆腐家」。

▲CITYLINK三重。（圖／潤泰提供）▲CITYLINK三重。（圖／潤泰提供）

▲走英倫質感路線的英格莉莉，也是近期討論度高的餐飲店。

▲CITYLINK三重。（圖／潤泰提供）

▲北村豆腐家提供多樣組合與單點韓式料理。

除了獨家話題新店，商場也集結了多間人氣品牌，深受年輕族群喜愛的單人燒肉「燒肉 LIKE」、適合家庭聚餐的「大戶屋」日式定食 、「銀座杏子日式豬排」、「CoCo 壱番屋」咖哩 、「樂麵屋」拉麵 ，以及泰國料理品牌「瓦城」皆全數進駐。輕食與飲品部分，則有「星巴克」、「迷客夏」與「21 PLUS」，提供通勤族與住戶多元的用餐選擇。

▲CITYLINK三重。（圖／潤泰提供）

▲一人燒肉「燒肉LIKE」。

賣場物販以「日系質感」為核心，首度進駐三重的日本人氣藥妝店「松本清」，讓民眾無需出國就能入手日本最新藥妝，以及二手服飾專賣店「2nd STREET」、快速配鏡品牌「JINS」。加上智慧家電「小米」、日本剪髮專門店「QB HOUSE」及頂級護膚品牌「INTROSTEM」同步進駐，滿足在地生活需求。

▲CITYLINK三重。（圖／潤泰提供）

▲松本清也將在CITYLINK開出三重首店。

CITYLINK 三重店預計於 12／20 正式開幕 ，地點位於新北市三重區捷運路 60 號，民眾搭乘捷運至三重站 1、2 號出口便可輕鬆抵達 。

▲CITYLINK三重。（圖／潤泰提供）

▲生活服務類的QB HOUSE也在CITYLINK插旗。

【CITYLINK 三重店 首波 19 間品牌名單一覽】

類別 品牌名稱 備註
餐飲美食 壽司郎、北村豆腐家、Engolili 英格莉莉、31 冰淇淋 ★ 三重首店
主題餐廳 燒肉 LIKE、瓦城、大戶屋、銀座杏子日式豬排、CoCo 壱番屋、樂麵屋、21 PLUS  
咖啡飲品 星巴克、迷客夏  
生活選物 松本清 ★ 三重首店
生活服務 2nd STREET、JINS、小米、QB HOUSE、INTROSTEM  

關鍵字：

CITYLINK, CITYLINK三重, 三重, 壽司郎, 松本清, 英格莉莉, 燒肉LIKE, 捷運三重站, 三重美食, 新北百貨, 親子餐廳, 2nd STREET

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

早上總是好想睡？日本專家公開「真正清醒的5方法」　比咖啡因更有效

早上總是好想睡？日本專家公開「真正清醒的5方法」　比咖啡因更有效

壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕 GD粉絲集合！權志龍愛貓ZOA躍上CASETiFY　超萌「絨毛吊飾」明開搶 5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定 CASIO竟飄詭異氣息　聯名《怪奇物語》吸劇迷目光 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面