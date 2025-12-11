壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕

▲三重最新2000坪商場「CITYLINK三重」即將在12／20對外開幕。（圖／潤泰提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三重首間百貨商場「CITYLINK 三重」即將在 12／20 正式對外亮相！坐落於機捷與中和新蘆線交會的「捷運三重站」旁 1、2 樓，共有超過 2,000 坪的舒適空間，館內囊括日系生活跟話題餐飲，不但三重首間壽司郎在此插旗，還有英倫風格的話題下午茶店英格莉莉，首波公開的 19 間品牌進駐名單快來看看！

▲壽司郎正式插旗三重，在CITYLINK開出在地首間門市。

餐飲陣容是本次開幕的最大亮點，CITYLINK 三重店引進了 4 間「首度進駐」三重的餐飲名店，讓在地居民不需跨越淡水河，就能品嚐到豐富的異國美食，包括日本銷量第一的迴轉壽司「壽司郎」、主打英倫輕奢風格的下午茶名店「Engolili 英格莉莉」、超人氣的「31 冰淇淋」，以及主打韓式嫩豆腐煲的「北村豆腐家」。

▲走英倫質感路線的英格莉莉，也是近期討論度高的餐飲店。

▲北村豆腐家提供多樣組合與單點韓式料理。



除了獨家話題新店，商場也集結了多間人氣品牌，深受年輕族群喜愛的單人燒肉「燒肉 LIKE」、適合家庭聚餐的「大戶屋」日式定食 、「銀座杏子日式豬排」、「CoCo 壱番屋」咖哩 、「樂麵屋」拉麵 ，以及泰國料理品牌「瓦城」皆全數進駐。輕食與飲品部分，則有「星巴克」、「迷客夏」與「21 PLUS」，提供通勤族與住戶多元的用餐選擇。

▲一人燒肉「燒肉LIKE」。

賣場物販以「日系質感」為核心，首度進駐三重的日本人氣藥妝店「松本清」，讓民眾無需出國就能入手日本最新藥妝，以及二手服飾專賣店「2nd STREET」、快速配鏡品牌「JINS」。加上智慧家電「小米」、日本剪髮專門店「QB HOUSE」及頂級護膚品牌「INTROSTEM」同步進駐，滿足在地生活需求。

▲松本清也將在CITYLINK開出三重首店。

CITYLINK 三重店預計於 12／20 正式開幕 ，地點位於新北市三重區捷運路 60 號，民眾搭乘捷運至三重站 1、2 號出口便可輕鬆抵達 。

▲生活服務類的QB HOUSE也在CITYLINK插旗。

【CITYLINK 三重店 首波 19 間品牌名單一覽】