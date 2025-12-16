冬季生理期異味怎麼防？專家傳授6招讓你再也不尷尬

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／台北報導

生理期的異味總讓人尷尬困擾，其實經血本身多為淡淡的鐵鏽味，較明顯的氣味多源自經血在溫濕環境中與細菌結合後的味道；而冬季衣物包覆度較高，易使私密處長時間處於悶濕狀態，氣味被放大的機會也隨之增加。為此愛康也提出有效預防經期異味的 6 大重點，讓冬天生理期也能自在度過。

#保持通風穿搭，選擇裙裝或寬鬆褲款

冬季衣物較厚重，透氣度也相對下降，私密處更容易長時間處於高溫濕熱環境，可選擇裙裝或較寬鬆的褲款，提升空氣流通，有助減少濕悶感與氣味產生的情況。

#勤換衛生棉，避免濕熱累積

經血在溫濕環境中與細菌接觸後較容易產生氣味，衛生棉吸附經血後的濕悶感也會更明顯。愛康建議每 2–3 小時更換一次衛生棉，避免細菌大量滋生，保持私密處清爽與舒適。

#選擇輕薄透氣、具抑菌效果的衛生棉

不透氣的衛生棉棉體會使經血氣味變得明顯。愛康建議挑選抑菌，同時擁有輕薄與透氣設計的款式，從源頭減少異味產生的機會。

#睡眠穿著透氣性佳的褲型棉

夜間睡眠時間長，加上翻身頻繁且不易更換衛生棉，私密處容易悶濕與產生異味，也提高外漏風險。建議在夜間選用包覆性高、透氣度佳的褲型棉，維持長時間乾爽。

#清淡飲食、多喝水

冬季飲食較容易偏向火鍋、燒烤等重口味，再加上水分攝取不足，體味與私密處氣味都可能變得更明顯。經期時不妨多補充水分與蔬果，並適度減少過辣、過鹹、油炸食物與酒精。清淡飲食有助身體代謝，也能降低異味產生的負擔。

#正確清潔私密處，維持健康菌叢平衡

女性私密處的 pH 值為弱酸環境，日常會接觸汗水、分泌物與尿漬，因此維持適當清潔格外重要。愛康建議選擇私密處專用的清潔產品，將泡沫輕敷於外陰部，用指腹溫柔清潔皺褶處，再以溫水沖洗即可。清潔時應避免侵入式清洗或灌洗陰道，以免破壞菌叢平衡，提高感染與異味風險。

▲▼專家教你改善冬季生理期異味。（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

生理期, 異味, 冬季, 私密保養, 衛生棉

