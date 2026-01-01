2026最受歡迎香水品牌推薦　CHANEL、Jo Malone入門款與香調一次看懂

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人

精品香水、小眾香水，哪些品牌在這個百家爭鳴的新時代脫穎而出？10大人氣總盤點。找到本命香的關鍵：掌握2個絕不踩雷的選購香水技巧。

選購香水2大重點與技巧

1．初入門，先搞懂香水種類：

依據濃度含量，香水可分為五大類，通常標示在瓶身或包裝上。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

2．認識十大香調，助攻快速配對本命香

「香調」是將眾多香水系統化分類的重要指標！從最早期的四大基本香調，隨著調香技術的不斷進化，如今衍生出更多類型的香調，這就像是選購香水前的基本功課，先做好重點分析，能從琳瑯滿目的眾多品項中更快找到適合自己。

花香調：族群最龐大的香調，接受度高，也是最適合初入門香水的類型。玫瑰、茉莉是常見元素，可衍生出花果香調。

木質調：中性香水常見！給人一種沉穩、安心的感覺。雪松、檀香、廣藿香、岩蘭草是常見元素。

清新調：給人振奮、活力、沁涼、乾淨、爽朗陽光感，最常見為柑橘調，即使噴較多量也不會暈香。

東方調：最魅惑的大人味！透過肉桂、丁香、琥珀、檀香、香豆素、樹脂等各類辛香料，交織出豐富華麗的異國情懷。

芳香調：更接近原始大地韻味，感受鮮明自然氛圍的香調！常見羅勒、迷迭香、薰衣草、薄荷等與辛香料或柑橘調搭配。

水生調：海洋調或水生調，透過人工合成的方式，打造出彷彿置身海洋、或水生植物的氣息，是春夏用香常見。

柑苔調：又稱為西普調Chypre，靈感源於地中海，前調常見佛手柑、馬鞭草、檸檬等元素，調和花果香與廣藿香、橡木苔等中後味，展現自信的獨特品味。

薰苔調：又稱為馥奇調Fougere，運用鼠尾草、香豆素、天竺葵、岩蘭草等元素來模擬蕨類氣息，給人洗鍊灑脫的印象，常見男香使用。

皮革調：揉合溫暖的木質香氣與菸草香，是鮮明濃郁的男香風格。安息香、乳香、杜松子是讓氣味更具層次的常見元素。

美食調：甜美可口的香氛體驗，以蜂蜜、香草、焦糖、巧克力等美食元素，調和出誘人的感官饗宴。

3．讓香味更持久的進階用香

想讓喜愛的香味如影隨行，除了直接噴香水以外，現在有不少香水品牌也推出全系列的香氛產品，包含：香水沐浴乳、香氛乳液、髮香噴霧等，與香水搭配使用，可以幫助留香更久，也能製造更貼膚的香氣。建議可以在前一天洗澡時使用同款香調的沐浴用品，早上穿衣前塗抹香氛乳，最後在出門前在於手腕脈搏、耳後或是胸前，薄薄噴灑香水，可以讓香味更有層次，也能持香更持久。

品香必知！10大人氣沸騰香水品牌

除了精品香水，小眾香水在近年迅速崛起成為新顯學！10個你一定要知道的熱門香水品牌，完整特搜總整理。

CHANEL香奈兒

入門香水推薦： N°5典藏香水

這絕對是世界上知名度最高的香水品牌！時尚女王香奈兒女士在1913年於法國杜維勒開設時裝店，開創了許多解放女性穿衣自由的經典設計，接著1921年推出了第一瓶香水N°5，從此改寫了香水發展：不僅是全世界第一個採用乙醛花香調、第一個以數字命名，第一個由設計師推出，更是首款被紐約大都會博物館收藏的香水。由五月玫瑰和茉莉來詮釋女人獨一無二的自信魅力。二次世界大戰結束，美國軍人在CHANEL巴黎精品店前大排長龍，只為購入一瓶N°5回家送給愛人。女星瑪莉蓮夢露更曾透露她睡覺時只穿N°5香水。時至今日，這瓶傳奇香水仍是全球熱銷人氣王。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

GUERLAIN嬌蘭

入門香水推薦： 帝王香水

百年香水世家品牌，由第一代嬌蘭先生於1828年開始，引領了「香水工業化」，也就是專為某位女性、或某個場合來設計，也誕生了第一家香水專門店，因為製作的香水屢屢獲得歐洲皇室貴族們的肯定，還授予了「王室特許狀」。1853年身為皇家御用調香師老嬌蘭先生，製作了「帝王香水」做為嫁給破崙三世的尤金妮皇后專屬結婚賀禮，以靈感來自凡登廣場紀念柱的穹頂設計，以及蜂印浮雕裝飾，打造了頂級香水工藝，從此「帝王蜂印瓶」成為嬌蘭最經典代表。調和佛手柑、薰衣草、苦橙葉與橙花的香氣，據聞也是皇后用來緩和偏頭痛的法寶，現在還能買到不同世代調香師調製的帝王香水。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

DIOR迪奧

入門香水推薦：Miss Dior香氛

從巴黎蒙田大道發跡，創立時尚精品王國的迪奧先生，在1947年發表「NEW LOOK」，以合身剪裁的高級時裝展現女性時髦新風格，掀起改革狂潮，同年他也推出了品牌的第一款香水「Miss Dior」，這款被迪奧先生視為「愛」的代表香氛，命名靈感來自他的妹妹，以兒時經常與同伴嬉戲的花園為調香靈感，絢麗靈動的花束香氣成為高級服飾的最佳配件。2008年由娜塔莉波曼代言的花漾迪奧淡香水誕生，浪漫的粉紅瓶身，鑲嵌著千鳥格圖騰與繫上高訂單耳蝴蝶結，光視覺就超吸睛，陸續推出的Miss Dior香氛系列都大受歡迎，成為品牌亞洲市場的香氛霸榜王。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

HERMES愛馬仕

入門香水推薦： 聞香珍藏系列_玫瑰花道淡香水

這是一個由家族傳承的品牌！1837年，馬具工匠Thierry Hermès在巴黎設立了馬具製造坊，而後其子孫們將事業版圖拓展至汽車、皮革製品和以「馬鞍針法」縫製的行李袋、時尚配件、衣著，甚至是生活用品， 從此確立了愛馬仕以精湛工藝聞名全球、難以撼動的精品地位。而從1930年開始，身為著名的旅行用品供應商，HERMES也提供各種旅行適用的香水瓶、香氛水，直到1951年正式啟動香水事業，攜手知名調香師Edmond Roudnitska創作的愛馬仕之水一炮而紅，之後更大膽聘用傳奇調香師Jean Claude Ellena來擔任品牌專屬的首席調香師，創作出暢銷全球的地中海花園香水，現在則由Christine Nagel接續愛馬仕的香氛傳承。而自2020年至今，HERMES聞香珍藏系列的玫瑰花道淡香水已數度蟬聯台灣消費者最愛的No.1。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

BYREDO

入門香水推薦： 反璞歸真淡香精

不是調香師卻擁有獨樹一格的品香雷達，近來頻頻衝上網路熱搜的BYREDO，創辦人Ben Gorham是一位外表陽剛硬漢，骨子裡卻是紳士暖男的藝術家，早期還曾做過職業籃球員的他，在回到瑞典學習藝術後，因緣際會接觸調香領域後深深著迷，以莎士比亞作品中的文學用語「by redolence」來做為品牌命名，Ben Gorham總是隨時於生活中尋找創作靈感，再透過調香師的工藝技術，將香氣幻化為勾勒回憶與感受的永恆氣味。每一款BYREDO香水都是跳脫性別框架，堅持以不超過10種素材來「極簡」調香，加上透明玻璃、黑色磁蓋與單色標籤的簡約設計，將香水的詮釋「留白」給實際用香的人。散發地中海陽光氣息的巴勒莫淡香精是創辦人身上唯一用香，而深受男女生喜愛的反璞歸真淡香精，則是起源於獻給原本不用香水的妻子，沐浴後般乾淨又耐聞。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

Jo Malone London

入門香水推薦： 英國梨與小蒼蘭香水

被眾多小資女視為精品入門首選的Jo Malone London，以獨特混搭糅香，加上英式時尚的禮盒包裝，迅速成為名人愛香，在全球締造驚人佳績。品牌創辦人Jo Malone女士最初是在自己廚房創業的，受到美容師出身的母親影響，耳濡目染學會如何調製美妝護膚品，並憑藉自身靈敏的嗅覺天賦，陸續調製出青檸羅勒與柑橘、肉豆蔻與薑古龍水。時至今日，品牌的包裝禮盒內黑色襯紙，都會噴上經典的青檸羅勒與柑橘香氣。每款香水的命名都是源於調香的主要元素，讓你一目瞭然就能知道會是哪種味道。靈感來自於英國夏轉秋的果園，英國梨與小蒼蘭香水是與衣著百搭的人氣暢銷。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

diptyque 

入門香水推薦： L’Eau永恆之水

畫家、室內設計師、布景設計師，這三位志同道合的好朋友於1961年共同在巴黎聖日耳曼大道34號開設了精品選物店，這就是diptyque開創超過半世紀的香氛傳奇開端。從別緻的市集小物、異國瓷器、藝術織品、皮革筆記本等，精準且獨到的選物品味迅速打開知名度，1963年開始製作販售香氛蠟燭，1968年推出首款香水，L’Eau永恆之水使用了特殊的英式乾燥花卉元素，略帶辛香氣息、跳脫男女性別使用框架，也引領時代新風格。而地處巴黎學術氛圍濃厚的拉丁區，總店聖日耳曼大道34號，不僅是品牌名稱來源（入口處兩側展示窗猶如文藝復興的雙版畫，法文為diptyuqe），更成為香水、蠟燭等商品的設計靈感謬思。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

PENHALIGON’S潘海利根

入門香水推薦： LUNA月亮女神淡香水

當2016年Portraits獸首肖像系列問世，每一支香水都有專屬動物造型、角色設定，宛如英國上流社會愛恨交織縮影的香水家族，立即引爆全球追香熱潮！也吸引更多年輕世代想要進一步認識這個英國百年香氛品牌。潘海利根被形容為「玩弄嗅覺的小說大師」，這個很會用香水說故事的品牌，創辦人William Penhaligon從學徒理髮師時期習得了香精與美髮產品的製作，後來一路榮升到皇家御用的他開設了倫敦知名美髮沙龍，並製造販售商品，1872年推出首支香水Hammam Bouquet土耳其浴花束香水，充滿異國風情的醇香韻味開創了品牌經典傳奇。而2016年上市的LUNA月亮女神淡香水口碑超讚，不僅瓶身極致夢幻，揉合甜檸檬、茉莉、玫瑰與冷杉的香氣，清新優雅、舒服又耐聞，會讓人一聞鍾情、念念不忘，是很多人愛上潘海利根的入門首選。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

Aesop 

入門香水推薦： 悟香水

很多人是從保養品配方中的香氣開始愛上Aesop，也因為顧客在使用產品時，經常會著迷於植萃精油的香氣，請願「想要擁有延伸保養配方的香氛」，2001年首度推出個人香水。1987年創立於澳洲莫爾本的Aesop，創辦人Dennis Paphitis從希臘著名文學《伊索寓言》得到命名靈感，將自己比擬為書中的說書人，希望提供一種有生活美感的護膚體驗，簡約內斂的琥珀色瓶身包裝與標籤貼，宛如街角書店、低調卻更吸精的店舖空間，堅持純素環保理念、獨立實驗室配方等，Aesop就像信仰，一旦了解就會更愛。而耗時七年研發，終於在2015年上市的「悟香水」是知名度最高的人氣明星，巧妙以現代新調香方式來詮釋來傳統古龍水的清新香調，將蒸餾萃取的岩蘭草之心，日本香橙和羅勒，揉合出淡雅的綠意辛香。受到男女喜愛，還被當成情侶香來使用。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

LE LABO

入門香水推薦： ANOTHER 13 別物13淡香精

「把高級香水店開成街邊的實驗室」這是對於LE LABO最生動的形容！短短數年內這個完全不走尋常路，源於紐約街頭、室內裝潢充滿粗曠工業風的香氛品牌魅力迅速席捲全球，無須花錢找明星代言，消費者就會主動幫忙宣傳。兩位創辦人Eddie Roschi和Fabrice Penot原本任職於法國Armani香水開發，厭倦了大眾香水渴望為香氛工藝帶來新革命，於2006年紐約Nolita街區開設首家店舖，LE LABO法語為實驗室，回歸調香本質，堅持只做有靈魂的獨特香氛。實驗室風格的香水店鋪，還能提供新鮮調製、客製化標籤、鐫刻等客製化服務，除了近年很紅的城市限定香氛系列，初入門可從最暢銷的別物13、黑茶29、檀香33來入手。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

如何找到自己的命定香水？

即使是同一瓶香水，噴在不同人身上，因為體溫、體味、酸鹼值等不同，融合出來的味道也會有所差異，如果想要買到最適合自己的香水，別光依靠試香紙，下手買單前請務必先親身試香。試香重點在於「耐心」！香水有前中後味，真正會長時間留在身上的是中後味，所以不要一噴就決定，至少等待10分鐘左右，感受與自己親密融合後的餘韻氣味是否喜歡。

2026 最受歡迎香水品牌推薦｜價格、持香、香調一次看懂

氣味的偏好是很主觀的，購買香水最重要的還是要親自試香，並等待氣味在肌膚上融合，才能充份受到味道是否與自己合拍。提醒大家台灣氣候濕熱，香水的保存方式也很重要，使用後的香水最好擺放於陰涼通風之處，避免陽光直射，可以讓香水的品質更穩定、香調持久。

延伸閱讀：

【熱賣Top5】香氛控都在買的Le Labo人氣王是誰？經典檀香33與護手霜都在裡頭

探索阿曼乳香的秘密，乳香為什麼成為近代香水界崛起最熱門的香材？

