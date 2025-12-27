韓妞排隊買的內衣品牌Verish在紅什麼？Jennie外穿造型帶火　喜歡到包色

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國內衣品牌Verish在BLACKPINK Jennie的穿著加持之下，成為韓國女生搶購的熱門內衣品牌之一，不僅在演唱會舞台上，甚至作為在〈Like Jennie〉 MV 造型中也有這件內衣的出現，如果你是無痕內衣愛好者的話，這個品牌值得你趕快認識！

Jennie內衣外穿造型帶火 Verish

Jennie在今年3月拍攝〈Like Jennie〉的MV時，以淺灰色上衣搭配Hello Kitty比基尼上衣的造型，內裡搭配的就是Verish的白色無鋼圈內衣，之後在演唱會舞台上、甚至是機場時尚中的私服造型，也都能看到Jennie穿著冰藍色、紅色款式內衣的造型，正因為Jennie這種將內衣融入穿搭作為整體造型一部分的搭配方式，讓Verish透過這樣的方式引起了討論並隨之成為熱門品牌。

Verish是什麼品牌？

來自韓國的新興內衣品牌Verish，成立於2019年，主打重視「穿著感受」與「日常實穿性」，相較於強調集中、托高效果的內衣設計，Verish的內衣更重視貼合身形與舒適度，而無鋼圈內衣正式品牌最熱賣的產品之一，除了Jennie的愛用穿搭之外，Verish在2025年6月時，更邀請到鄭好娟擔任品牌模特兒，為品牌拍攝一系列廣告。

Verish 的設計特色在哪？

Verish的內衣設計核心是「穿得舒服，也要好看」，不僅特別著重於線條的乾淨度與穿著時的穩定度，無痕剪裁讓內衣在貼身上衣下不易留下痕跡，即使作為造型的一部分被看見，也不會覺得突兀，因此在韓國年輕族群之間受到極高的接受度，其中討論度最高的，Cool Fit經典系列就是Jennie選擇的款式，也是品牌最熱賣的系列。

Verish推薦單品

Cool-Fit經典極致服貼無鋼圈內衣 NT$950 Cool Fit Signature是Verish系列中最暢銷的款式，主打輕薄無縫設計，穿上身幾乎沒有存在感，卻能提供自然豐盈的支撐效果。服貼不勒身的剪裁，特別適合胸圍較小、較寬或偏淺的身形，成為許多人日常最常穿的一款。 Cool-Fit集中高級豐胸無鋼圈內衣 NT$1,200

這款加強集中的效果，透過約3公分厚的墊片，讓胸型輪廓更立體明顯，特別適合胸圍較小、體型偏寬或嬌小身形，想要自然放大效果的人。

