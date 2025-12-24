絎縫外套是什麼？怎麼挑？6款輕奢到平價推薦　比羽絨輕量又保暖

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從英倫獵裝、鄉村風格到近年盛行的都會日常穿搭，絎縫外套始終是過渡季節裡最可靠的存在，它不像羽絨外套季節感強烈，也不似羊毛大衣需要精心搭配，而是介於外套與罩衫之間、能自然融入日常的萬用單品，近幾季，無論輕奢品牌或機能服飾，都不約而同推出更輕量、線條更俐落的絎縫設計，本篇從挑選方式到推薦單品一次幫你整理！

絎縫外套是什麼？為什麼這麼適合台灣

絎縫外套（Quilted Jacket）指的是將表布、填充層與內裡透過縫線固定的外套設計，常見圖案包括菱格、直線或波浪紋，這樣的結構不只讓內裡的填充物分布均勻，也能在視覺上展現規律線條，即使有厚度，看起來依然俐落、不顯膨，以實際穿著經驗來看，絎縫外套最大的優點在於「輕暖不悶」，特別適合台灣秋冬或早春微涼的氣候，一件就能應付通勤、外出與旅行需求！

絎縫外套怎麼挑？編輯整理4大重點

版型比例：短版設計俐落、顯精神；中長版則更有包覆感，搭配褲裝或洋裝都能拉出縱向線條。

絎縫線條密度：線條越細密，視覺越精緻，也較不顯膨；大格紋則風格感更強，適合偏休閒或復古穿搭。

填充材質：化纖填充好整理、價格親民，也有不少品牌強調輕量保暖與回收纖維機能。

領口與細節設計：無領款式最百搭，方便內搭高領或帽 T；立領、翻領則能增加造型完整度，適合當作穿搭主角。

6款輕奢到平價絎縫外套推薦

Barbour絎縫鋪棉夾克 NT$9,500 說到絎縫外套，Barbour可以說是經典代名詞，菱格絎縫搭配燈芯絨領口，不只耐穿，也充滿英倫生活感，是許多時尚編輯衣櫃裡的長青款。 Max Mara 絎縫外套 約NT$12,249

Max Mara的絎縫外套有著更偏都會的版本，這款設計線條乾淨、比例修身，即使是偏向休閒服飾，也保有品牌一貫的優雅氣質，通勤與正式場合穿搭都可以。 A.P.C. 中長版絎縫外套 約NT$10,632

A.P.C.將絎縫外套簡化到最純粹的線條，版型俐落、顏色耐看，適合偏好法式日常風格、也不想要過度戶外感的人。 lululemon 絎縫外套 NT$6,980

lululemon以機能服飾見長，這款Quilted Insulated Liner Jacket主打輕量保暖與活動自由度，線條簡潔、不過度運動感，非常適合通勤、旅行或日常層次穿搭。 UNIQLO輕暖科技無領外套 NT$1,990

UNIQLO的輕量設計非常適合台灣氣候，內裡採用最新科技蓄熱纖維「PUFFTECH」，輕薄卻能有效鎖住暖度，兩穿式的領口按扣設計，穿搭造型更多元。 MUJI 無印良品 鋪棉刺縫大衣 NT$2,390

設計上簡約基本的絎縫外套有著舒適感與實搭的豐額，中長版的設計既展現了更全面的保暖度，又不會太厚重。

在台灣這個冬季不會太過寒冷的氣候之下，可以適度保暖又不會太過厚重的絎縫外套很值得成為每個人的衣櫃必備！

