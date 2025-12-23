三宅一生 x ASICS神級「壁虎薄底鞋」！極簡線條、輕盈如裸足亮點一次看

記者鮑璿安／綜合報導

三宅一生（Issey Miyake）顛覆服裝設計思維，每回聯名都能夠成為話題中心，而這次帶來所屬設計團隊 Miyake Design Studio與 ASICS 打造的全新鞋履企劃《ISSEY MIYAKE FOOT》，兼具設計感與機能性，以重新審視「人的雙腳」為出發點的首款聯名鞋HYPER TAPING™誕生！





▲ISSEY MIYAKE X ASICS 重磅聯名推出「ISSEY MIYAKE FOOT」鞋履 。（圖／品牌提供）



MDS從人體行走與日常生活的角度出發，結合 ASICS 運動科學研究所對足部結構與鞋履機能的專業，重新解構 ASICS 經典的「Stripes」元素，轉化為象徵支撐與穩定的「肌貼概念」，進而打造出如肌肉貼布般包覆腳面的彈性束帶結構。鞋履擁有許多突破性的設計，像是鞋底選用摔角鞋常用的抓地外底，支撐性強且靈感來自壁虎腳掌的貼地結構；全新開發的楦頭與鞋墊設計，將原本的緊窄結構加寬，提升舒適貼合度；中底搭載 SPEVA 材質提供回彈性，鞋墊則使用柔軟的 Ortholite®，即便鞋底較薄，也能帶來穩定支撐與全天候的腳感舒適，就像是「鞋腳合一」一般輕盈自在。

外觀上則延續 ISSEY MIYAKE 一貫的極簡與實驗風格，融合皮革與網布異材質，並推出三款配色：螢光綠、全黑與全灰，無論搭配品牌服裝或日常造型皆具高度融合性，即將於 2026 年 1 月 7 日在 IM MEN 麗晶精品 B2 隆重登場。

同場加映聯名亮點

G-Dragon權志龍不光在音樂界引領流行，在時尚圈也堪稱王者級的地位，他與川久保玲主理品牌Comme des Garçons的旗下支線CDG展開合作，打造別具話題的《Übermensch》聯名系列，涵蓋實穿的帽T、襯衫等共10款單品，台灣成為全球同步上市據點之一，這次聯名以「Übermensch」（德語意為「超人」）為靈感主題，延伸自GD世界巡演的核心理念，象徵自我超越與重塑風格的態度，商品上印有CDG與G-Dragon聯名Logo，並搭配「Automne-Hiver ’25–’26」巡演年份字樣，不只是穿搭，更是一種態度與價值主張的展現，GD也親自演繹了系列的棒球帽，勢必成為這次聯名的重點熱賣款式。





▲CDG x GD《Übermensch》聯名款正式亮相。（圖／品牌提供）