無止境焦慮讓身心好疲憊？4種方法改善自我內耗

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

現代社會節奏快速、資訊量爆炸，許多人即使沒有發生明顯的挫折，內心卻長期處在焦慮、緊繃與自我消耗的狀態，真正讓人疲憊的，往往不是事情本身，而是不斷在腦中反覆上演的情緒與想法，想要避免內耗，關鍵在於重新建立與壓力相處的方式，而非一味逼自己撐下去。

1.停止無止盡的自我責備



許多焦慮感來自「我是不是不夠好」、「我怎麼又搞砸了」這類內在批評，長期下來會讓情緒陷入惡性循環，學習把錯誤視為經驗，而不是對人格的否定，是減少內耗的重要一步，當念頭出現時，試著問自己「這個想法對我有幫助嗎」，而不是急著給自己下評語。

2.為情緒設定一個出口



壓力不是不能有，而是不能一直悶在心裡，透過寫下當天最焦慮的事情、與信任的人聊聊，或用運動、散步的方式釋放情緒，都是讓情緒流動的方法，當感受被承接，內心就不必再反覆咀嚼同一份不安。

3.把注意力拉回可掌控的事情



焦慮常來自對未來的過度想像，尤其是那些暫時無法改變的結果，與其反覆擔心未知，不如把重心放在「現在我能做什麼」，哪怕只是完成一件小事，都能讓大腦重新感受到掌控感，減少無力與緊張。

4.建立讓身心降速的日常儀式



固定的睡前放鬆時間、減少滑手機的空白時段、為自己保留一段不被打擾的獨處時光，都是對抗內耗的基礎，當生活有穩定節奏，情緒自然比較不會被外界牽著走，也更容易在壓力來臨時保持彈性。