3款眼周保養神器推薦！安海瑟薇也愛用改善淚溝　找回眼神的高級感

▲近期討論度最高的眼周保養。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

眼周肌膚是全臉最薄、最容易顯老的區域。本文嚴選三款近期討論度最高的眼周保養聖品：資生堂激抗痕ACE眼霜以A醇搭配冰珠按摩，專攻淚溝與晨起水腫；ONE BY KOSE第三代擊皺精華則憑藉30年研究，針對眼唇深層皺紋強力救援；舒特膚則為敏弱肌提供醫學級胜肽抗老方案。從成分科技到按摩儀式，帶妳全方位修復眼周老態，找回明亮眼神。

眼周保養推薦：資生堂激抗痕亮采緊緻ACE眼霜

這款深受安海瑟薇喜愛的眼霜能透過溫和緩釋型A醇ACE深入肌膚乳頭真皮層，另外核心成分珍稀緋紅花緊緻活萃™、日本薏仁萃取精華、黑咖啡因萃取為肌膚加厚重建彈性結構，能改善淚溝、眼下凹陷等最顯老的地方，顯著延長科技美容效果且使得眼周越來越緊緻，又被譽為「#ACE眼周電波」！

▲資生堂 激抗痕亮采緊緻ACE眼霜 15mL／3,100元。（圖／品牌提供）

許多人對於眼周最大的困擾，便是早上起來容易水腫！激抗痕亮采緊緻ACE眼霜附贈全新設計的眼部拉提撥筋棒，不僅在挖取上美甲人友善，以妝品級鋼材拋光的冰珠更能迅速冰鎮按摩浮腫區域，放鬆肌膚並促進循環。眼霜中還添加了日本薏仁萃取精華與黑咖啡因萃取，能調理水分代謝，使眼周更明亮有神，緩解細紋與水腫泡泡眼，讓眼睛保持年輕感！

▲使用冰珠後側進行撥筋按摩，也可以按摩眼周穴道幫助眼霜發揮更好效果。（圖／廖怡婷攝、 品牌提供）



眼周保養推薦：ONE BY KOSE擊皺彈潤精華

ONE BY KOSÉ為了探究容易產生皺紋與不易產生皺紋肌膚之間的差異，持續研究了30年以上的抗皺美容液，如今終於進化到第三代。添加KOSE特有的有效成分（肌膚澎潤成分、蝦紅素X），還添加了低分子膠原蛋白、發酵玻尿酸、低分子彈性蛋白，提升緊緻感的成分能幫助皮膚維持緊實狀態，塗抹後立即形成緊緻膜，使眼周、唇周的印象煥然一新，雙重改善皺紋與潤澤，帶來彷彿能彈回的緊實肌膚。

▲ONE BY KOSE 擊皺彈潤精華27g／2,200元。（圖／取自kose_official IG）



眼周保養推薦：舒特膚 胜肽緊緻賦活眼部精華

眼周肌膚結構薄弱，老化跡象如細紋、鬆弛、乾燥等總是率先浮現。舒特膚專為眼周敏弱肌膚打造的醫學級抗老配方，結合了高純胜肽，能溫和且有效地撫平細紋、重現緊緻光采，讓敏弱肌也能安心使用；並搭配維他命原B5、B3、甘油， 並搭配玻尿酸更加滋潤的組合，提供長效保濕並深度緩解乾燥眼周，同時強化眼周肌膚屏障，讓眼周肌膚更加強韌。

▲舒特膚 胜肽緊緻賦眼部精華 15ml／990元。（圖／品牌提供）



