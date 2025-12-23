為什麼談戀愛沒有安全感？社群時代5大愛情隱憂　讓關係時刻遭受考驗

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在社群媒體高度滲透生活的時代，愛情看似更容易被看見，卻也更容易讓人感到不安，從限時動態的觀看名單、已讀未回的訊息，到前任留下的數位痕跡，現代年輕人談戀愛，往往不是輸給不愛，而是輸給無所不在的比較與猜測，尤其是社群時代放大了關係裡的不確定感，也讓安全感變得前所未有的稀缺。以下就分享5個會讓人沒有安全感的原因，快來檢視一下是否都中？

1.比較文化入侵感情，讓「不安」成為日常



社群平台充斥著情侶放閃、紀念日儀式感與精緻愛情模板，容易讓人不自覺將自己的關係拿來對照，開始質疑「我們是不是不夠好」，即使對方沒有做錯事，也可能因為看見別人的高光時刻，而對現有關係產生焦慮與失落。

2.已讀不回、晚回訊息，被過度解讀成愛不愛的指標



在即時通訊盛行下，回訊速度被錯誤地視為在乎程度，當對方沒有即刻回應，就容易引發各種腦補與負面想像，這種長期的訊息焦慮，會讓人把情緒重心過度綁在對方的手機狀態上，反而消耗感情。

3.前任痕跡隨處可見，關係更難真正「重來」



社群平台不會自動清空過去，按讚紀錄、追蹤名單、舊合照，讓前任彷彿隨時存在於視線邊緣，增加比較與猜疑的機會。對安全感不足的人來說，這些數位痕跡會不斷提醒自己「是不是永遠比不上過去」。

4.被觀看、被評價，讓愛情變成一場公開測驗



當戀愛互動逐漸被放上社群，關係不再只是兩個人的事，而像是一種展示成果，是否發文、多久發一次、標不標註對方，都可能成為衡量關係溫度的標準，無形中替感情加上壓力。

5.安全感不再來自關係本身，而來自外界反饋



過度依賴按讚數、留言回應與公開互動，容易讓人把自我價值與感情狀態綁在一起，一旦外界反饋變少，就開始懷疑關係是否出現問題，久而久之，反而忽略了兩人私下的真實連結。