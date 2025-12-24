試開箱／人生第一顆PRADA包無痛拿下！美到屏息「莫測藍氣墊」限量販售

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

一提到尼龍面料，馬上就能讓人聯想到PRADA，不只是經常使用在包款之中，更是融入到氣墊粉餅，在10月份搶先推出原生霧光尼龍氣墊粉餅之後，立刻成為話題焦點，12月更是以代表性的低飽和「莫測藍」，設計出全新限定包裝的尼龍氣墊粉餅，消費滿額還可以帶走莫測藍精品尼龍氣墊收納包，一定要手刀快搶！

這次全新包裝的莫測藍尼龍氣墊粉餅，真的顏值繼高級又充滿質感，不管是任何年齡層拿在手上，都立刻很有態度，恰到好處的精密調色，跟爆紅的莫測藍經典潤唇膏完全無色差，展現出精品級的魔鬼細節；在妝效上同時也令人驚艷，獨家長效適應貼膚科技結合超微米輕盈粉體，不只是體驗感受很輕盈，更有防蹭的超狂貼膚性，霧光妝效更是任何膚質都能輕鬆駕馭。

莫測藍尼龍氣墊粉餅在細節也完全不馬虎，不只外包裝採用迷霧感寶寶藍，裡面的粉撲也是同樣色調，搭配細緻緞帶拍照超出片，即日起搶先購入莫測藍尼龍氣墊粉餅或粉蕊，任兩件滿5000元，限量贈「PRADA莫測藍精品尼龍氣墊收納包或經典三角訂製隨身鏡」（二擇一）和「PRADA水印私藏針管香水1.2ML」，人生第一顆PRADA包快輕鬆拿下。





嬌蘭也在2025年推出品牌旗下首款網紗級的24K純金光透精華氣墊粉餅，直接把保養成分拉到90%，不只是含有貴金屬24K金，更添加了珍貴的黑蜂蜂蜜以及頂級白牡丹萃取，上妝同時可以為肌膚修護保濕，一整天都釋放高雅奢光，跟乾燥卡粉直接說掰掰。