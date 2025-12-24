fb ig video search mobile ETtoday

試開箱／人生第一顆PRADA包無痛拿下！美到屏息「莫測藍氣墊」限量販售

>

PRADA,嬌蘭,試開箱,彩妝,氣墊粉餅,尼龍,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

一提到尼龍面料，馬上就能讓人聯想到PRADA，不只是經常使用在包款之中，更是融入到氣墊粉餅，在10月份搶先推出原生霧光尼龍氣墊粉餅之後，立刻成為話題焦點，12月更是以代表性的低飽和「莫測藍」，設計出全新限定包裝的尼龍氣墊粉餅，消費滿額還可以帶走莫測藍精品尼龍氣墊收納包，一定要手刀快搶！

PRADA,嬌蘭,試開箱,彩妝,氣墊粉餅,尼龍,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供

PRADA,嬌蘭,試開箱,彩妝,氣墊粉餅,尼龍,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供

這次全新包裝的莫測藍尼龍氣墊粉餅，真的顏值繼高級又充滿質感，不管是任何年齡層拿在手上，都立刻很有態度，恰到好處的精密調色，跟爆紅的莫測藍經典潤唇膏完全無色差，展現出精品級的魔鬼細節；在妝效上同時也令人驚艷，獨家長效適應貼膚科技結合超微米輕盈粉體，不只是體驗感受很輕盈，更有防蹭的超狂貼膚性，霧光妝效更是任何膚質都能輕鬆駕馭。

PRADA,嬌蘭,試開箱,彩妝,氣墊粉餅,尼龍,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供

PRADA,嬌蘭,試開箱,彩妝,氣墊粉餅,尼龍,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供

莫測藍尼龍氣墊粉餅在細節也完全不馬虎，不只外包裝採用迷霧感寶寶藍，裡面的粉撲也是同樣色調，搭配細緻緞帶拍照超出片，即日起搶先購入莫測藍尼龍氣墊粉餅或粉蕊，任兩件滿5000元，限量贈「PRADA莫測藍精品尼龍氣墊收納包或經典三角訂製隨身鏡」（二擇一）和「PRADA水印私藏針管香水1.2ML」，人生第一顆PRADA包快輕鬆拿下。


嬌蘭也在2025年推出品牌旗下首款網紗級的24K純金光透精華氣墊粉餅，直接把保養成分拉到90%，不只是含有貴金屬24K金，更添加了珍貴的黑蜂蜂蜜以及頂級白牡丹萃取，上妝同時可以為肌膚修護保濕，一整天都釋放高雅奢光，跟乾燥卡粉直接說掰掰。

PRADA,嬌蘭,試開箱,彩妝,氣墊粉餅,尼龍,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供

關鍵字：

PRADA, 嬌蘭, 試開箱, 彩妝, 氣墊粉餅, 尼龍, 底妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚 星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕 戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛 想脫單不只是靠緣分！「3個改變」讓你提升魅力、吸引對的人 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 瘦瘦針非萬靈丹！營養師提醒：「5類族群」最好別嘗試 G-SHOCK毒箭蛙錶擬真　特殊塗層模擬青蛙皮膚觸感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面