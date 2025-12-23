fb ig video search mobile ETtoday

NB最新話題鞋！正裝感1906樂福、戶外風MT10O在OPMM限時現身

記者鮑璿安／綜合報導

New Balance聯手台灣指標性二手選物店 OPMM，在台北打造限時空間，帶來一系列令人耳目一新的話題鞋款。從結合樂福鞋外型的「1906Loafer」、進化赤足美學的「MT10O」，到回歸千禧感美學的「ABZORB 2000」家族，每雙鞋都能在設計與機能之間找到巧妙平衡，也成為廣大潮人們的必訪之地。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 攜手指標性二手選物店 OPMM，自 2025 年 12 月 24 日至 2026 年 1 月 5 日限時展出系列鞋款。（圖／品牌提供）

作為運動和正式場合的百搭鞋履，最吸睛的莫過於1906Loafer，將復古正裝輪廓結合運動底盤，這回推出亮面漆皮與麂皮異材質選項，搭載ABZORB中底系統，保留舒適腳感。MT10O則以越野跑鞋Minimus Trail 10為靈感，採用輕量赤足設計，透氣網布結構配上簡潔鞋面線條，適合注重機能與靈活穿搭感的族群。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲1906Loafer將復古正裝輪廓結合運動底盤，這回推出亮面漆皮與麂皮異材質選項，搭載ABZORB中底系統 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ABZORB 2000系列。（圖／品牌提供）

壓軸登場的ABZORB 2000系列，徹底喚醒Y2K情懷，以2000年代跑鞋為雛形，重新演繹無接縫鞋身與立體中底輪廓，搭配撞色設計與金屬感細節，打造出強烈的未來派風格。這次還推出樂福鞋版本，挑戰穿搭的更多可能性，讓休閒鞋也能成為造型主角。New Balance 這次藉由限時展覽與 OPMM 創辦人書銘合作，帶來煥然一新的穿搭美學，全系列於 12 月 24 日起限時展出至 2026 年 1 月 5 日。

同場加映話題鞋履

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 全新的 SPEEDCAT LUX 系列延續品牌經典賽車基因，以濃郁的巧克力棕結合金屬銀彎刀 。（圖／品牌提供）

PUMA 全新的 SPEEDCAT LUX 系列延續品牌經典賽車基因，以濃郁的巧克力棕結合金屬銀彎刀，呈現低調又高級的光澤感。鞋面由麂皮、金屬光面與皮革內裡三種材質交織，層次相當飽滿。系列中包含造型更為修長俐落的 SPEEDCAT LUX Ballet，以及保留原始賽車輪廓的 SPEEDCAT LUX 版本，兩雙皆散發濃厚的復古氣質，卻又因金屬銀的加入而更具現代感。

