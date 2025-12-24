GU話題鞋包推薦清單！790元抓褶芭蕾運動鞋、可愛圓筒包無痛入手

記者鮑璿安／綜合報導

主打高CP值與日系極簡風格的 GU ，一直是不少小資族群的愛牌，本次就來精選最近引發話題的鞋履與包款，這回主打芭蕾舞鞋與迷你包，鎖定都市日常通勤、週末出遊等多元情境，以親民價格打造輕鬆入門的法式時尚。





▲GU 女裝 抓褶芭蕾運動鞋，原價：790元，顏色共4色。（圖／品牌提供）

在日本引發熱議的「抓褶芭蕾運動鞋」實在是十分吸睛，鞋面採用柔軟皮革材質，加上立體抓褶與細緻綁帶，搭配鬆緊帶設計，穿脫方便又有造型感。四款配色中，天空藍清新甜美、酒紅色則自帶復古韻味，是不少女孩近期鎖定的約會鞋首選。另一雙經典芭蕾運動鞋則延續圓潤鞋型與彈性後跟，提供更好的包覆性與舒適度，搭配蝴蝶結與緞帶設計，營造優雅氣質。





▲女裝 芭蕾運動鞋原價790元。（圖／品牌提供）

除了鞋款，本次還同步推出兩款百搭小包，女裝圓筒包以簡約圓柱輪廓搭配俐落拉鍊與細肩背帶，既輕便又具造型感；「2WAY 尼龍包」則以柔軟尼龍材質搭配鍊條肩帶，可肩背也可手提，實用又時尚。兩款包包皆有多色選擇，從百搭奶油白到氣質棕色，滿足不同穿搭風格。





▲女裝圓筒包原價590元，顏色共3色。（圖／品牌提供）

同場加映

STAND OIL中山旗艦店將首爾聖水本店「一比一搬進台灣」，從旋轉包架到柔和燈光皆原汁原味呈現，不僅完整還原品牌美學，更帶來全球首發、台灣獨家限量的 Ringo Bag Mini，以及明星同款 Breezy Bag、Chubby Bag、Momo Bag Large 等全系列熱賣單品。從柔霧奶油色到深邃黑色，麂皮或是多種輕盈材質相佐，每一款都具 STAND OIL 標誌性的乾淨線條與實用容量，讓人一踏進店內就很難空手而出。