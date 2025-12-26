Felix同款帽款搶到翻！愛牌ATiiSSU冬季系列好燒　最保暖必買一次看

文／美人圈

今年冬天想換一頂更有造型感的帽子嗎？Gentle Monster所屬集團旗下的帽飾風格品牌「ATiiSSU」再次推出全新冬季帽款，一上架就被韓妞、韓星瘋狂帶貨，其中李龍馥（Felix） 同款更是被搶到翻。從毛絨漁夫帽、兔耳朵帽，到高辨識度的球帽設計，每一款都延續ATiiSSU前衛又精緻的風格。本篇一次整理ATiiSSU冬季必買帽款，讓你輕鬆入手今年最時髦、也最保暖的造型單品。

▲Felix近期愛戴ATiiSSU的帽款。（圖／IG@yong.lixx、IG@atiissu）

ATiiSSU新品推薦

Yoda Beanie （李龍馥Felix同款）

如果最近有滑韓星機場照或IG，肯定被Felix（李龍馥） 這頂超搶眼的Yoda Beanie種草！ATiiSSU以立體粗針編織結合水鑽點綴，打造出介於毛帽與造型單品之間的存在感帽款。帽側延伸的長編織垂帶更是亮點，不管放下或綁起都能讓整體造型多一層層次感。灰藍色調溫柔又有個性，是今年冬天最值得入手的明星同款之一。

▲ATiiSSU Yoda Beanie，NT$3,145。（圖／IG@yong.lixx、ATiiSSU）

▲。（圖／IG@soobeanie_、IG@_inghwajang）

Chesser Beanie （李龍馥 Felix 同款）

ATiiSSU的Chesser Beanie絕對得加進購物車！這頂毛帽是Felix（李龍馥） 最近在私服穿搭中配戴的款式，厚實的立體羅紋織法讓帽型更挺、更顯小臉，簡約的ATiiSSU字樣刺繡低調卻很有質感。撞色格紋設計辨識度滿分，男女搭都時髦有型。

▲ATiiSSU Chesser Beanie，約NT$1,826。（圖／IG@yong.lixx、ATiiSSU）

▲ATiiSSU Chesser Beanie，約NT$1,826。（圖／ATiiSSU）

Kevi Beanie （李龍馥Felix 、少女時代潤娥同款）

這款以亮線＋毛絨混織打造的立體質感超吸睛，帽型圓潤好戴，無論長髮短髮都能修飾臉型。細看的時候能發現若隱若現的格紋編織，低調又不無聊，搭上ATiiSSU的金屬字樣標誌，質感滿分。黑色最百搭，日常穿搭、街頭風、冬季厚外套都能輕鬆駕馭，難怪Felix、潤娥都愛不釋手！

▲ATiiSSU Kevi Beanie，約NT$2,038。（圖／ATiiSSU）

▲Felix、潤娥同款帽款。（圖／IG@yong.lixx、IG@limyoona_style）

FLX Cap（李龍馥Felix同款）

想走帥氣暗黑系風格，FLX Cap絕對是一戴就上癮的狠角色！這款以皮革材質＋立體車線打造出ATiiSSU特有的未來感輪廓，兩側延伸的綁帶設計是最大亮點，讓整體造型瞬間變得更有態度。Felix私下也常戴這頂，不只提升氣場，拍照時更是超好看。無論是all black、街頭風或機能穿搭，一戴就能把風格拉滿，非常適合冬季想要耍帥的人入手！

▲ATiiSSU FLX Cap，約NT$2,934。（圖／IG@yong.lixx、ATiiSSU）

▲FLX Cap一戴把風格拉滿。（圖／IG@park.ga.eul、IG@j876my）

Furrow Bucket Hat（李龍馥Felix 、少女時代泰妍、IVE Rei同款）

戴在頭上吸睛度滿分的ATiiSSU Furrow Bucket Hat受到多位韓星愛戴，從李龍馥Felix 、少女時代泰妍、IVE Rei都紛紛曬出同款，人氣不容小覷！蓬鬆厚實的仿皮草＋立體圓弧桶帽設計打造高級份量感，是妝髮簡單也能瞬間變得很有氣勢的單品。帽子本身存在感超強，無論搭大衣、羽絨或全黑穿搭，都能立刻營造韓系明星氛圍感，是冬季必收的焦點單品！

▲ATiiSSU Furrow Bucket Hat，約NT$2,934。（圖／ATiiSSU）

▲Felix 、少女時代泰妍、IVE Rei都曬出同款。（圖／IG@ohmygod___lix、IG@taeyeon_ss、IG@reinyourheart）

▲Furrow Bucket Hat存在感超強。（圖／IG@sora_pppp、IG@_inghwajang）

Kable Beanie（李龍馥Felix同款）

Kable Beanie是ATiiSSU冬季系列最受關注的實戴款，主打細緻螺紋編織＋側邊立體編繩設計，低調卻有辨識度。Felix機場照一戴立刻在櫃上詢問度爆表，帽型挺、包覆度高，想提升日常穿搭層次感，這款真的很值得收進衣櫃！

▲ATiiSSU Kable Beanie，約NT$1,956。（圖／IG@ohmygod___lix、ATiiSSU）

Carot Beanie

Carot Beanie絕對是ATiiSSU本季最具辨識度的「亮眼單品」！帽身以立體紋路搭配延伸垂墜的長耳造型宛如一隻小兔子，走在路上回頭率直接拉滿。柔軟彈性編織讓整體既保暖又有層次感，黑白與黃綠配色各有風格，無論搭成街頭潮感或前衛穿搭都超有存在感。想在冬天把時髦度推到滿格，這款一定要入手！

▲ATiiSSU Carot Beanie，約NT$2,722。（圖／ATiiSSU）

Rika Cowboy Hat

Rika Cowboy Hat完全是這季最「狂」也最有態度的亮點單品！以蓬鬆輕柔的毛絨材質打造，加上誇張又俐落的牛仔帽弧度，戴上後存在感瞬間爆棚。兩側延伸的長辮設計更是畫龍點睛，不只拉長臉型、也替整體造型增加神秘又時髦的氛圍。推出霧粉與純白兩色，甜酷、前衛、Y2K都能輕鬆駕馭。想讓冬季穿搭直接升級時尚ICON，這頂一定要收！

▲ATiiSSU Rika Cowboy Hat，約NT$3,961。（圖／ATiiSSU）

▲Rika Cowboy Hat是本季最狂也最有態度的亮點單品。（圖／IG@avecqmour、IG@mulbada）

延伸閱讀

2026羽絨外套推薦Top20！平價款 GU、UNIQLO ，機能系 Montbell 必買一次看

2025保暖「短版羽絨外套」推薦：FILA韓韶禧同款台灣買得到、The North Face詢問度超高

2025韓國潮牌推薦Top25！台灣買不到女星私服愛牌、潮流必逛品牌

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。