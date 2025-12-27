Jennie同款愛心上衣千元初必收！與HARIBO聯名全品項＋台幣售價一次看

文／美人圈

BLACKPINK Jennie攜手德國HARIBO軟糖聯名終於迎來正式發售！除了先前Jennie搶先在IG釋出的軟糖外，服飾配件系列也很值得收。本篇就一次幫BLINK們整理出Jennie X HARIBO週邊全品項＋台幣售價，趁著官網還沒被搶購一空前趕快購買呀。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

▲Jennie日前機場穿搭也搶先上身聯名網帽！

Jennie X HARIBO 聯名亮點

Jennie X HARIBO聯名系列整體以「可愛 × 趣味」為主題，從滿版愛心圖案的T恤，到將Jennie的標誌性元素結合水豚「卡皮巴拉」與Haribo小熊的造型連帽衫、帽款等，全系列單品一次亮相。還有能掛在包包上的小熊吊飾與鑰匙扣，為整體造型增添滿滿玩味細節，粉絲絕對會被燒到！這次配色上也注入象徵Jennie的《Ruby》紅色，亮眼的撞色搭配回頭率超高！

▲Jennie X HARIBO聯名系列。（圖／IG@oddatelier）

Jennie X HARIBO 聯名哪裡買？

Jennie X HARIBO限量版HARIBO Ruby Hearts愛心軟糖屬於地區限定，目前僅能在指定美國Target及門店購入，由於是限量發售所以一定要把握機會購入，據悉售完就不會再補了！這次週邊配件則相對好購買，現在已正式在Jennie official store官網開賣，務必把握機會購入。

Jennie X HARIBO 聯名全品項＋台幣售價一覽

Jennie X HARIBO Keychain 鑰匙圈

這一款鑰匙圈是此次聯名品項單價最低、最好入手的單品啦！以穿著水豚裝的Jennie人偶搭配Haribo招牌金熊，可愛度超標，僅台幣320元就可以購入，真的很值得收。

▲Jennie X HARIBO Keychain 鑰匙圈，NT$320。（圖／oddatelier）

Jennie X HARIBO 網帽

先前Jennie機場穿搭就曝光過的網帽也是很多粉絲鎖定的單品！立挺的帽型很修飾臉型，正面還裝飾有象徵Jennie X HARIBO的品牌標誌以及水豚裝Jennie人偶與Haribo金熊合體圖樣，Ruby紅色和個性黑色都必須包色。

▲Jennie X HARIBO 網帽，NT$1,120。（圖／oddatelier）

Jennie X HARIBO 坦克背心

基礎款小背心是編輯大推一定要入手的單品，最大亮點就是正中央的Jennie X HARIBO聯名圖樣，簡單的小裝飾就抓眼，重點是非常百搭，黑白兩色閉眼入不會錯。

▲Jennie X HARIBO 坦克背心，NT$1,280。（圖／oddatelier）

Jennie X HARIBO Crop Tee

Jennie親自上身示範的「愛心 Crop Tee」毫無懸念成為本次聯名最搶手的單品！以美式草寫Ruby Hearts搭配此次Haribo聯名愛心軟糖圖案，甜酷又俏皮，完全就是Jennie粉絲必收的同款。

▲Jennie X HARIBO Crop Tee，NT$1,280。（圖／oddatelier）

Jennie X HARIBO Hoodie

這件聯名連帽帽T超級可愛！正面印上Haribo小熊和Jennie代表性的水豚「卡皮巴拉」互動圖案，療癒度爆表，翻到背面更有Jennie’s Ruby Hearts大字樣與Haribo標誌，甜酷風格一次到位。版型寬鬆好穿，是粉絲必收、日常也能輕鬆駕馭的百搭單品。

▲Jennie X HARIBO Hoodie，NT$3,838。（圖／oddatelier）

Jennie X HARIBO Crewneck 衛衣

Jennie X HARIBO Crewneck衛衣本身就是滿滿聖誕氣氛，同樣以招牌「卡皮巴拉 × Haribo 小熊」為主視覺，前面低調可愛、背面則印上Ruby Hearts字樣，甜酷又節慶。鮮紅色穿起來超顯白，也很適合交換禮物、年末聚會直接當亮點單品！

▲Jennie X HARIBO Crewneck 衛衣，NT$3,518。（圖／IGoddatelier）

Jennie X HARIBO Tee

又是一款值得包色處理的可愛T恤！正面是Haribo金熊和卡皮巴拉的俏皮插畫，小巧卻超吸睛；背面則大大印上Jennie 的Ruby Hearts字樣，搭配Haribo Logo，滿滿簽名式風格。版型基本百搭，日常隨便穿都很有Jennie同款的輕盈可愛感，是這次聯名裡最容易入手、也最不挑人的實穿單品。

▲Jennie X HARIBO Tee，NT$1,439。（圖／IGoddatelier）

