康是美年度彩妝TOP10一次看　冠軍回購率超高、美白隔離霜小資族超愛用

年末美妝盤點登場！康是美正式公開「2025彩妝銷量排行榜TOP10」，從防曬、控油蜜粉到養膚底妝，通通是網友與消費者高回購認證的暢銷神級單品。想知道今年最熱賣、最不踩雷的美妝好物有哪些？跟著榜單入手，高CP值彩妝一次掌握，輕鬆打造精緻妝容。

康是美2025彩妝排行

TOP10：KISSME 花漾美姬 一刷睫淨睫毛膏卸除液

第十名是社群討論度超高、彩妝師一致力推的KISSME睫毛膏卸除液，專為難卸的防水睫毛膏設計，不需用化妝棉反覆搓揉，刷上後即可快速溶解膏體，卸妝俐落又省時。溫和的不易熏眼配方，加上6種美容液成分，卸除同時滋養睫毛，減少拉扯與掉睫困擾，讓卸妝變得輕鬆又舒服，也難怪成為高回購人氣王。

▲KISSME花漾美姬一刷睫淨睫毛膏卸除液-增量版，NT$320。（圖／KISSME、IG @kissme.kr）

TOP9：媚點 輕透柔光蜜粉

媚點的輕透柔光蜜粉，在美妝圈累積大量好評，粉質細緻服貼，內含毛孔修飾粉體，能柔焦反射光線，讓毛孔與細紋自然隱形；搭配提亮粉體，妝感清透不泛白。即使長時間帶妝也不易乾燥，肌膚依然舒適清爽，輕拍就能打造日系感的自然裸妝，難怪成為許多人化妝包裡的長青回購款。

▲媚點 輕透柔光蜜粉，NT$390。（圖／媚點）

TOP8：媚比琳 飛天翹防水睫毛膏

媚比琳的飛天翹防水睫毛膏，主打24H飛天瞬翹科技，膏體輕盈，一刷就能拉長睫毛、纖長有感；搭配180°飛天睫毛梳，根根分明、不結塊。防水抗暈效果優秀，整天不塌不黑眼圈，還添加角蛋白複合物，刷睫同時滋養強韌。近期更推出HELLO KITTY聯名粉色包裝，超可愛限量登場，錯過可惜。

▲媚比琳 飛天翹防水睫毛膏，NT$469。（圖／媚比琳）

TOP7：蘇菲娜漾緁 水感控油校色粧前乳

第七名是蘇菲娜漾緁的水感控油校色粧前乳，以高人氣穩坐榜單。能自然修飾膚色不均、提亮氣色，Aqua Touch水感配方一推即服貼。高控油薄紗設計，能在悶熱環境下長效防油、防脫妝，同時柔化毛孔，妝感清爽輕盈又透亮，讓底妝一整天都維持乾淨細緻，難怪成為油肌與混合肌的愛用首選。

▲蘇菲娜漾緁 水感控油校色粧前乳，NT$379。（圖／菲娜漾緁、IG@sofina_tw）

TOP6：Za 美白隔離霜（透亮紫）

第六名也是長青樹，Za的美白隔離霜一直都是小資族與學生黨的底妝必備。其中熱賣色號「透亮紫」能修飾蠟黃與膚色不均，一抹立刻提亮。添加維他命C、玻尿酸等保濕美白成分，質地水潤不卡粉；搭配特殊貼妝科技，讓後續底妝更服貼，並具備防曬力守護肌膚。校色、保養、防曬一次到位，難怪年年穩坐暢銷榜。

▲Za美白隔離霜，NT$300。（圖／IG@za_taiwan）

TOP5：柏瑞美 PRAMY 長效保濕定妝噴霧

表現亮眼的柏瑞美長效保濕定妝噴霧，主打控油又鎖妝，不含酒精並加入保濕成分，清爽不乾燥。高效成膜技術能快速固定妝容，維持水潤光澤；搭配微米噴頭，噴霧細緻均勻、不破壞底妝。即使悶熱或風吹，也能讓妝感長時間在線。

▲柏瑞美 PRAMY 長效保濕定妝噴霧 100ml，NT$439。（圖／柏瑞美 PRAMY）

TOP4：CLIO 玫瑰精萃亮采氣墊粉餅

第四名由氣墊界人氣王CLIO的玫瑰精萃亮采氣墊粉餅拿下，主打韓系水光肌妝效。注入維他命原 B5、大馬士革玫瑰花水與8種玻尿酸，妝感水潤服貼，冬天使用也不乾燥。改善水光底妝不持久、遮瑕不足的常見問題，長時間維持亮澤不暗沉，同時修飾多數瑕疵。綿密乳霜質地搭配細緻篩網，輕拍即可打造薄透、宛如天生的精緻妝感，韓妝控必收。

▲（圖／CLIO）

TOP3：Solone 補水柔焦妝前精華

第三名由人氣爆棚的「Solone補水柔焦妝前精華」拿下，想打造奶油肌絕對少不了它。熱賣色號「透潤淨白」粉色款特別適合乾肌到混合肌，妝前使用能大幅提升服貼度。添加電解質、積雪草、玻尿酸等保濕成分，冰沙般質地一抹化水，迅速為肌膚補水柔焦。價格親民、CP值高，讓底妝細緻又持久，難怪成為許多人囤貨的妝前神物。

▲Solone 補水柔焦妝前精華，NT$320。（圖／Solone）

TOP2：heme 清透水感防曬凝膠

年度亞軍由「heme清透水感防曬凝膠」拿下，防曬人氣長年穩居榜單。SPF50★★★★高防禦力搭配特殊包覆型防曬劑，有效抵抗紫外線與肌膚老化。凝膠質地清透不黏膩，瞬間化水感服貼肌膚，還添加傳明酸、玻尿酸、魚腥草等養膚成分，防曬同時保養。輕巧便攜，補擦方便，日常通勤或外出都安心，是消費者回購率超高的年度防曬神物。

▲heme 清透水感防曬凝膠，NT$250。（圖／heme）

TOP1：資生堂惹我 清爽吸油蜜粉

年度銷量冠軍毫無懸念，由長年熱賣的經典款，惹我蜜粉！控油、定妝、柔焦三效合一，輕按在T字部位即可瞬間吸走油光，毛孔立刻霧化清爽，控油力強到不少人還拿來救急頭皮出油。內附鏡子與抗菌粉撲，補妝方便又安心。價格親民、CP值超高，是新手、學生黨到觀光客都會囤貨的傳奇神物。

▲資生堂惹我 清爽吸油蜜粉，NT$160。（圖／資生堂）

