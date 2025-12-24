如何維持染髮持色度？專家：熱傷害是最常忽略的「褪色元凶」

▲染後做好護色很重要。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

歲末年初正值染髮高峰期，許多人選擇以染髮迎接全新氣象，卻也常面臨髮色快速褪去、髮質毛躁等困擾。juliArt 覺亞指出，染後褪色並非單一因素造成，日常的「熱傷害」以及缺乏基礎護髮，都可能加速色素流失、影響髮色持久度。只要掌握正確的染後保養觀念，從控溫、清潔到修護同步調整，挑選對的洗護產品，便能有效延長髮色亮澤表現，同時維持柔順健康的髮質。

juliArt 覺亞指出，染後快速褪色往往來自兩大主因：其一為「熱傷害」，當頭髮暴露在高溫環境下，毛鱗片會因受熱而打開，加速染料色素流失；其二則是缺乏基礎護髮，使髮絲健康度不足、毛鱗片無法緊密貼合，使色素難以停留。



#護色對策一：避免「熱傷害」成為褪色元凶 做好日常控溫保養

「熱傷害」往往是最容易被忽略的褪色關鍵因素，高溫不僅影響髮色持久度，也會造成髮絲毛躁，使染後髮質更難維持亮澤狀態。洗髮過程中，若是使用過熱的水溫洗頭會刺激髮絲，使毛鱗片張開加速掉色，建議將水溫控制在 35-40℃ 為宜，可有效降低熱傷害。或是近距離使用熱風吹風機，做造型時的直髮夾或捲髮棒等加熱造型工具溫度過高，導致髮絲乾燥、褪色，因此建議改用 120-150℃ 之間的低溫模式，保持至少 10-15 公分距離，並於造型前塗抹防熱產品，抵抗熱傷害，有助於延緩掉色。

外出時應避免陽光直射與紫外線 （UVA/UVB） 直曬，建議以戴帽子、撐傘，或使用具備 UV 防護的頭髮專用產品。juliArt 覺亞提醒，落實控溫護色不僅能延長染後髮色的亮麗度，也能維持髮絲的柔順與健康，是染後保養中不可忽視的核心步驟。



#護色對策二：弱酸性、溫和清潔成分成關鍵 使髮色更亮澤持久

護色真正的關鍵不只攸關染劑，而是後續洗護產品的「酸鹼值」。當頭髮處於鹼性環境 （pH 值 >7） 時，毛鱗片會自然張開，使色素更快速流失，導致髮色飽和度降低，延長髮色的首要步驟就是挑選對的洗護髮品。



juliArt 覺亞建議，維持髮色需選擇「弱酸性」、「溫和清潔力」的洗護髮品，pH 值低於 6 的弱酸性洗劑，能夠有效收縮毛鱗片、減少色素流失，幫助色澤停留更久；髮品使用胺基酸界面活性劑為基底，泡沫細緻柔軟，不僅能溫和帶走髒污，也能降低清潔時的色素脫落，避免對染後脆弱的頭皮造成刺激，同時兼顧頭皮健康。

護色清潔推薦

▲juliart 洸影玫瑰洗髮精，220ml，690元。

以胺基酸溫和潔淨成分為基底，有效帶走頭皮油脂與毛髮髒汙，維持健康平衡，洗後髮肌不乾澀緊繃。

▲AHRES Don't Move護色洗髮露，480ml，1,180元。

採用全新升級三層柔韌修護科技，幫助鎖住亮麗髮色和水分，有效延緩褪色。內含與頭髮成分相近的PPT蛋白質水解物洗淨成分，潔淨秀髮同時補充因染髮而使頭髮流失的蛋白質，維持髮絲彈力。