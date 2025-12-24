JINS啟動唐寶寶免費配鏡公益計畫、屈臣氏落實社會關懷不遺餘力

記者曾怡嘉／綜合報導

溫馨歲末，屈臣氏和JINS不約而同投身公益，屈臣氏持續回應不同族群的健康與生活需求，JINS則是啟動唐寶寶免費公益配鏡計畫，透過包場的高規格專業服務，為他們送上清晰視力。

屈臣氏將通路影響力轉化為具體行動，攜手非營利組織與供應商夥伴，持續回應不同族群的健康與生活需求。在女性健康方面，屈臣氏與台灣癌症基金會合作超過十年，推動「愛妳不肺力」專案，積極倡導女性肺癌防治與健康意識，並以實際行動落實對病友的關懷與支持，至今已幫助超過千位女性。

在高齡照護方面，攜手弘道老人福利基金會推動「金采小學堂」，由藥師與美容顧問走進社區，設計融合健康諮詢與美妝知識的高齡課程，陪伴金采世代邁向健康與自信，累計服務超過200位長者；在兒童關懷方面，則結合集團全球資源與供應商力量，與 Operation Smile 共同推動「Give a Smile 笑亮童心」公益計畫，協助唇顎裂兒童找回笑容，迄今協助全球超過8,000位唇顎裂兒童完成矯正手術，為孩子找回自信微笑。

日本眼鏡品牌JINS今年化身為耶誕老人， 啟動免費公益配鏡計畫，透過包場的高規格服務，為唐寶寶送上「清晰視野」。免費公益配鏡活動選在交通方便的大巨蛋門市，並延後營業時間，為唐寶寶們打造專屬的配鏡空間，此外，品牌同步推出限量「2026 JINS公益桌曆」，號召全台消費者共襄盛舉，將這份耶誕暖意擴大延續。

唐氏症是染色體異常引起的先天性疾病，遠近視、斜視是唐寶寶們常見的視力問題，因此一副合適的眼鏡對他們來說更顯重要，不過唐寶寶常見的輕至中度智能障礙，也增加他們在驗光時的難度。唐氏症基金會董事長林正俠笑說有些唐寶寶雖然有多副眼鏡，但常忘記帶或不小心損壞眼鏡，容易影響到日常學習，為此，林正俠也現場感謝JINS為唐寶寶們提供免費配鏡服務，幫助他們的生活和學習。