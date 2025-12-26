ECCO聯手Chloé前設計師質感新作！保暖羽絨背心、反光機能鞋超美

記者鮑璿安／綜合報導

以機能鞋履聞名的ECCO近期攜手Chloé前創意總監、法國知名設計師 Natacha Ramsay-Levi，聯手推出 ECCO × NRL 聯名系列，從服飾到鞋履完整進化，不只為都會女性打造兼具溫度與態度的穿搭選擇，也讓整體風格年輕化，變得時髦率性不少。





▲以機能鞋履聞名的ECCO近期攜手Chloé前創意總監、法國知名設計師 Natacha Ramsay-Levi，聯手推出 ECCO × NRL 聯名系列 。（圖／品牌提供）

ECCO × NRL服飾系列從冬季到早春皆可輕鬆著用，服飾配色延續品牌一貫的沉穩格調，選用石灰綠、茶綠、沙棕等中性色調。外型上結合蓬鬆輪廓與實穿設計，像是本次形象照中登場的羽絨背心及羊毛拼接長袖T恤，透過立體剪裁與異材質拼接，讓整體視覺不僅保有暖意，更提升層次感。針對變化天氣推出的羽絨外套具備高達90%充絨量，並以輕量材質包覆身形，不會過度厚重；另有收腰設計與可變化下擺的防風長外套，能隨需求轉換穿法，細節滿滿。

在鞋履部分，ECCO本次也同步推出 BIOM C-TRAIL 與 BIOM 2.2 TRL 系列，融入戶外機能與都市風格。BIOM C-TRAIL 高筒戶外休閒鞋，以套入式設計提升穿脫便利，鞋面則以撞色拼接與科技紋理堆疊，形塑前衛氣息。另一主打 BIOM 2.2 TRL 系列則導入金屬反光條與菱格壓紋，搭配 PHORENE™ 中底與 BIOM™ 自然律動科技，不只穿起來輕盈，更在視覺上展現強烈識別感。

三宅一生（Issey Miyake）顛覆服裝設計思維，每回聯名都能夠成為話題中心，而這次帶來所屬設計團隊 Miyake Design Studio與 ASICS 打造的全新鞋履企劃《ISSEY MIYAKE FOOT》，結合 ASICS 運動科學研究所對足部結構與鞋履機能的專業，重新解構 ASICS 經典的「Stripes」元素，轉化為象徵支撐與穩定的「肌貼概念」，進而打造出如肌肉貼布般包覆腳面的彈性束帶結構。鞋履擁有許多突破性的設計，像是鞋底選用摔角鞋常用的抓地外底，支撐性強且靈感來自壁虎腳掌的貼地結構；全新開發的楦頭與鞋墊設計，將原本的緊窄結構加寬，提升舒適貼合度；中底搭載 SPEVA 材質提供回彈性，鞋墊則使用柔軟的 Ortholite®，即便鞋底較薄，也能帶來穩定支撐與全天候的腳感舒適，就像是「鞋腳合一」一般輕盈自在。





▲ISSEY MIYAKE X ASICS 重磅聯名推出「ISSEY MIYAKE FOOT」鞋履 。（圖／品牌提供）