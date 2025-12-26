打造冬季靜奢日比家族推優惠　滿額加購現省5,000元

記者蔡惠如／綜合報導

歲末採購旺季，許多消費者也開始規劃寢具升級。代理商日比家族於明年 1／4 前，推出「跨年慶」優惠，祭出限時滿額優惠。活動期間於品牌專櫃購買床組滿 2 萬元，即可享被胎現折 5,000 元，讓消費者能一次升級床組與冬被，迎接來年好睡眠。

▲日比家族跨年床寢優惠，Somma義大利原裝MANET緹織床組。（圖／業者提供）

本次活動精選多款歐洲進口床組，風格橫跨典雅到現代。包括義大利原裝進口的 Somma「MANET」緹織床組，以半抽象花影搭配細膩緹花工藝，呈現低調卻不張揚的光澤感；英國品牌 Sanderson 的「Sissinghurst」床組，選用 100% 埃及棉材質，將城堡花園的花卉與鳥語元素融入設計，適合偏好自然、柔和風格的居家空間；而 CARRARA「LIFE」數位印染床組則以幾何線條與俐落配色，營造簡約現代氛圍。

▲Sanderson Sissinghurst 100% 埃及棉床組。

冬被則有 Somma 德國原裝「霧光珍珠絨冬被」嚴選西德野鴨羽絨，主打輕盈蓬鬆與穩定保暖，適合台灣冬季氣候；追求更高包覆感的消費者，則可選擇 Vallini「王者之眠」鵝絨冬被，蓬鬆度達 800 CUIN，兼顧輕量與保暖表現；偏好天然纖維，也可選擇 WENTEX 的 100% 長纖蠶絲冬被，以滑順貼身的特性，能帶來溫潤舒適的睡眠感受。

▲Somma德國原裝霧光珍珠絨冬被。

▲Vallini德國原裝進口王者之眠100%鵝絨冬被。

▲WENTEX 100%長纖蠶絲冬被。

喜歡北歐設計的消費者，未來在挑選家具時有了更完整的空間提案選擇。瑪黑家居（MARAIS）仁愛店近期開幕，以「Design in Renai」為題，打破過去單純陳列商品的選物模式，轉型為強調「空間策展」與「一站式購物」的體驗場域 。店內匯集超過 50 個國際品牌，從家具、燈飾、香氛、塗料甚至到視聽家電全數整合，還提供軟裝諮詢服務。

而提供「一站式」的購物模式，品牌陣容也大幅擴充，首度引進了年輕世代喜愛的丹麥品牌「HAY」，以其大膽配色與高實用性，為空間增添活潑氣息，並跨界與 Sony 合作，將 BRAVIA 4K 智慧顯示器與家庭劇院組自然融入家具展間中，還有義大利燈具 Artemide、英國經典桌燈 Anglepoise 等指標品牌也同步登場 。

店內也規劃了「快閃策展空間」，首檔展覽推出了芬蘭兩大國寶級品牌 ARTEK 與 Marimekko 的 90 周年限量聯名系列，包括結合 Marimekko 經典印花與 ARTEK 樺木工藝的 Stool 60 三腳圓凳，設計迷快去朝聖吧。

業者表示，店內同步推出「軟裝與空間規劃服務」，可從家具搭配、燈光配置到塗料選色，提供一致性的專業建議。即起至明年 1／4，全館品牌推出 95 折起優惠，消費滿 15 萬元即贈價值萬元的 Sony 無線耳機，消費滿百萬元可獲 Sony BRAVIA 85 吋電視（限量一台）。