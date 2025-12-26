fb ig video search mobile ETtoday

派對持久妝容必注意3大細節！保濕做足、噴霧鎖住一個都不能少

記者李薇／台北報導　圖／for_everyoung10 IG、you_r_love IG

派對季節到來，長時間聚會、拍照與走動，最怕妝容中途土石流，尤其底妝與整體妝感一旦脫妝，就很難補救，其實想讓妝容從開場美到散場，只要在上妝與定妝時多留意幾個細節，就能大幅延長持妝時間。

妝前,彩妝,持久,妝容,化妝。（圖／ＩＧ）

1.上妝前的「妝前保養」比你想得更重要

妝容能否持久，關鍵從妝前就開始，派對前的保養應以「補水、不油膩」為原則，避免過厚的乳霜或過度滋潤產品，否則容易讓底妝滑動，建議加強化妝水濕敷或精華補水，讓肌膚維持水潤但表面清爽，後續底妝才能服貼不浮粉。

2.底妝層次要薄，定妝要精準

想要妝容撐一整晚，比起厚重遮瑕，更重要的是「薄疊多層」，底妝應少量多次上妝，讓粉底真正與肌膚融合，再針對容易出油或脫妝的部位局部定妝即可，避免全臉厚粉造成卡紋，眼下、鼻翼與嘴角這些活動度高的區域，定妝時更要特別加強。

3.定妝噴霧是派對妝的最後防線

完成全妝後，別忽略定妝噴霧這一步，適合的定妝噴霧能在妝容表面形成保護層，減少因出油、流汗或摩擦造成的掉妝問題，噴灑時保持距離，均勻覆蓋全臉，讓妝容自然融合，不僅更持久，整體妝感也會看起來更細緻。

關鍵字：

妝前, 彩妝, 持久, 妝容, 化妝

