ARMANI簡直裸粉色統治區！超輕盈水唇紗喝水也不沾杯

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

ARMANI Beauty每次推出新的唇彩，總是會吸引粉絲搶購，在2017年上市的小胖瓶迅速就被秒殺，延續其輕盈水感的概念，2026年更是打造出全新質感「水唇紗」的奢華柔紗訂製唇露，空氣般的質地就像是秀場上高級訂製服所使用的烏干紗布料，非常輕柔優雅。

ARMANI Beauty,ARMANI,Fwee,彩妝,唇膏,唇釉,唇露,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

ARMANI Beauty,ARMANI,Fwee,彩妝,唇膏,唇釉,唇露,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

時尚伸展台一向是ARMANI Beauty每次新作的靈感來源，以空氣織法將極細纖維編織成烏干紗布料，手工打造出的高級訂製服，擁有極度飄逸輕盈的質感；將此工藝技術融入彩妝之中，全新的奢華柔紗訂製唇露即將於1月1日登場，如同陶釉般的液態唇彩，一抹就可以迅速轉成高質感裸紗質地，一滴就可以創造覆蓋力的高顯色。

ARMANI Beauty,ARMANI,Fwee,彩妝,唇膏,唇釉,唇露,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

ARMANI Beauty,ARMANI,Fwee,彩妝,唇膏,唇釉,唇露,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不只是質地毫無存在感，更是搭載了24H微研持色工藝，將每個精緻柔霧色料包裹在保濕油中，可以擁有不沾杯的持久度，薄擦或是厚塗都可以展現出不同的妝感，10款絕美色選即將在1月1日於官網、專櫃開賣，首7日只要購買全新奢華柔紗訂製唇露，就可以獲得奢華柔紗訂製唇露#400裸紗正紅精巧版，加任一彩妝再送奢華紅化妝鏡。

韓系彩妝品牌fwee慶祝台灣官網上線，推出獨家豪華DIY唇頰禮盒，包含：唇頰兩用果凍膏、唇頰兩用布丁膏、玫瑰心動鎖色唇露、迷你完美染唇刷與瞬間水潤唇部精華，前三款人氣單品都可以任選顏色搭配，等於一次拿下品牌經典彩妝，原價2430元，優惠價1899元。

ARMANI Beauty,ARMANI,Fwee,彩妝,唇膏,唇釉,唇露,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

ARMANI Beauty, ARMANI, Fwee, 彩妝, 唇膏, 唇釉, 唇露

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

