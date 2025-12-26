MEOVV成員ELLA御用色公開！柔霧妝感卻超絲滑　讓人越塗越上癮的雲霧唇膏

fb ig video search mobile ETtoday

M.A.C,彩妝,快閃店,1028,唇膏,霧面唇彩,唇彩,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

以子彈唇膏打造大膽玩妝風潮的M.A.C向來都是色彩界的霸主，在2025年年末一次上市兩大唇彩系列，輕親雲霧保濕唇膏以及輕親雲霧唇頰慕斯，前者24色加上後款28色，一次在新光三越信義新天地A11的輕親雲霧快閃店展示出來，只要購買任一輕親雲霧系列還可以玩時髦拍貼機，彩妝控絕對不能錯過。

M.A.C,彩妝,快閃店,1028,唇膏,霧面唇彩,唇彩,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

M.A.C,彩妝,快閃店,1028,唇膏,霧面唇彩,唇彩,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以「Powder Kiss」為靈感，主打粉霧質感的彩妝系列隆重登場，24色的輕親雲霧保濕唇膏雖然是霧感妝效，但一抹就可以感受到滿滿柔滑保濕力，讓人上癮的手感絕對是必試重點，其中，#923 Stay Curious更是韓國女團MEOVV的韓裔美籍成員ELLA形象御用色；另一款輕親雲霧唇頰慕斯則是一款唇頰兩用的單品，天鵝絨感質地可以打造自然暈染效果，糖葫蘆刷頭服貼唇瓣絲滑上妝超療癒。

M.A.C,彩妝,快閃店,1028,唇膏,霧面唇彩,唇彩,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲韓團MEOVV成員ELLA御用色號：輕親雲霧保濕唇膏 #923（左）、輕親雲霧唇頰慕斯 #973（右）。

M.A.C,彩妝,快閃店,1028,唇膏,霧面唇彩,唇彩,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

慶祝新品登場，M.A.C也在12/26至1/13期間打造限定快閃店，不僅可以試用全系列新品、玩拍貼機，現場購買任兩件商品（需含任一輕親雲霧系列產品），就可以獲得愛心鏡吊飾或是超奇肌花瓣淨妝油30ml＋全能定妝噴霧30ml，數量有限送完為止。

M.A.C,彩妝,快閃店,1028,唇膏,霧面唇彩,唇彩,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

M.A.C,彩妝,快閃店,1028,唇膏,霧面唇彩,唇彩,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

近期1028也推出全新的奢絨緞光訂製唇膏系列，以7.9mm極細管身打造出時髦態度，更可以輕鬆勾勒出性感唇型，不需要攜帶刷具就可快速完妝，精選4款亞洲膚色都好上手的色選，膏體添加維他命E、角鯊烷成分，柔滑質地一抹就擁有高顯色度。

M.A.C,彩妝,快閃店,1028,唇膏,霧面唇彩,唇彩,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

M.A.C, 彩妝, 快閃店, 1028, 唇膏, 霧面唇彩, 唇彩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

