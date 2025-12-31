韓系馬尾怎麼綁？修飾感馬尾綁法教學＋5款範本一次看　蓬鬆立體不扁塌

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

要綁出蓬鬆立體、不扁塌的馬尾，其實比想像中更講究技巧！一般馬尾一綁就扁塌、側面毫無立體感，甚至會把白白的髮縫露出來。這次整理韓國髮型師的韓系馬尾綁法教學，一步步教你從髮根蓬度、頭型弧度到修飾碎髮調整，不用工具、手殘也能綁出自然又精緻的韓系馬尾，另外分享5款韓系馬尾綁法教學！

韓系馬尾關鍵：「蓬鬆弧度＋修飾髮際線」更減齡

馬尾如果只是快速綁一綁，很容易讓後腦勺看起來扁扁的、馬尾直接往下垂，完全沒有修飾效果。韓國髮型師的馬尾之所以好看，關鍵就在後腦勺的自然圓弧＋整體蓬鬆度，讓視覺更立體、臉型也更精緻。另外，韓系馬尾最怕的就是白白的髮縫、髮際線空洞，會讓髮量看起來瞬間少一半！想改善這點，可以沿著髮際線剪一點細碎髮，既能柔和臉型，也能填補空洞、增加減齡的嫩感氛圍。自然垂落的碎髮更能讓馬尾看起來像剛整理好、卻不費力的韓系感。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

▲韓系馬尾更減齡。（圖／IG@jung_eunhye__）

 韓系馬尾綁法Step 1：先留出「臉側瀏海」，遮住禿髮位置

馬尾要自然不呆板，第一步就要先把瀏海區域抓出來！大約是頭頂前1/3的位置，左右兩側都留出一點髮量，這樣後面再綁馬尾時還可以同步修飾髮際線空洞，側臉才不會太空，避免綁完後看起來額頭太空、臉變大。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

▲ 韓系馬尾綁法。（圖／IG@cha_doyeo，下同）

韓系馬尾綁法Step 2：綁好主馬尾，再處理瀏海層

剩下的2/3髮量先綁出主馬尾，位置建議在耳上斜45度延伸線上，看起來最有精神。接著，把剛剛預留的瀏海部分往後順貼，再用另一條髮圈將它們獨立綁成一小束，位置可以落在主馬尾的下方一點點，約一到兩指寬距離。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

韓系馬尾綁法Step 3：兩束結合，馬尾瞬間升級！

最後，把主馬尾的髮圈稍微拉鬆一點，稍微調整一下側瀏海的弧度，在一起往後將兩束側瀏海用髮圈綁起固定。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

將下方綁好的「兩束側瀏海」再往上用髮圈一起固定在原本的馬尾裡、或是也可以用小黑夾固定。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

這樣一來，不只整體更穩固，馬尾還會被往上推一點，視覺上更蓬、更有立體度，從正面看也能剛好遮住額角，臉型線條更柔和！

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

完整影片教學

 

另外再加碼5款簡單的「韓系馬尾」綁法，別再說馬尾沒變化、這些馬尾綁法快學起來吧！

2026韓系馬尾推薦＋綁法教學：慵懶感低馬尾

這款低馬尾綁得俐落又帶點柔和氛圍，搭配兩側的小心機編髮，讓整體造型更顯立體精緻，日常或約會都超加分。

慵懶感低馬尾綁法

STEP1：將頭髮中間部分用髮圈綁成馬尾，兩側留一小束頭髮。

STEP2：將左右兩側頭髮用髮圈綁起，從中間穿出去。

STEP3：將兩側髮束稍微往下拉鬆後反轉，再將中間馬尾穿出去即完成。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

▲慵懶感低馬尾。（圖／IG@jung__sol）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2026韓系馬尾推薦＋綁法教學：韓系髮圈馬尾

韓系髮圈馬尾不只能巧妙遮住髮圈，還能營造自然澎鬆的後腦勺線條，讓髮型更精緻，通勤族與學生族一定要學起來！

韓系髮圈馬尾綁法

STEP1：將頭髮大概分成上下半部，上半部較多的部分先綁成馬尾，並往上固定。

STEP2：下半部分綁出一個反折包包頭後，將上半部分的馬尾直接穿過反折包包的空心部位。

STEP3：稍微拉緊反折包包，讓包包頭可以覆蓋在馬尾髮圈上，再調整一下蓬鬆度與碎髮即完成。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

▲韓系髮圈馬尾。（圖／IG@jung__sol）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2026韓系馬尾推薦＋綁法教學：紋理感低馬尾

這款馬尾用交錯反穿手法，營造出自然又立體的髮絲紋理，不只增加層次感，也能讓簡單馬尾瞬間升級成精緻感滿分的韓系氛圍。

紋理感低馬尾綁法

STEP1：將頭髮分成中間、左右兩側，並且都先用髮圈綁起。

STEP2：左右兩側的頭髮都從中間分出空洞，再將頭髮反穿過空洞。

STEP3：最後再從中間的空洞將中間的馬尾穿過去，兩邊都一樣步驟。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

▲紋理感低馬尾。（圖／IG@jung__sol）

 
 
 
 
 
 
 

2026韓系馬尾推薦＋綁法教學：側邊扭轉馬尾

這款馬尾簡單又不失亮點，利用側邊反轉手法打造自然紋理感，讓整體髮型多了柔和流線的氛圍感。

側邊扭轉馬尾綁法

STEP1：將頭髮用髮圈綁成馬尾，可以先調整一下後腦勺的蓬鬆度。

STEP2：從側邊部位分出空洞，將馬尾從空洞部位穿出去。

STEP3：側邊形成的扭轉紋理可以再稍微調整一下，讓線條更自然。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

▲側邊扭轉馬尾。（圖／IG@jrranx）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2026韓系馬尾推薦＋綁法教學：包包頭馬尾

「包包頭馬尾」結合可愛與俐落感，透過8字形反折技巧，讓馬尾多了立體線條與層次感，打造出慵懶又不失造型感的日常髮型。

包包頭馬尾綁法

STEP1：將頭髮先反折、再往下反折，用髮圈綁在中段，像是一個8字包包頭的感覺，馬尾自然垂下。

STEP2：調整一下後腦勺的蓬鬆度，可以再挑出些碎髮增加隨性感。

STEP3：注意調整的時候手要握住髮圈部位，避免鬆開。

▲韓系馬尾。（圖／翻攝自IG）

▲包包頭馬尾。（圖／IG@doi__d）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

美人圈, 髮型, 馬尾, 韓系

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

