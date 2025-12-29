fb ig video search mobile ETtoday

如何停止反覆的精神內耗？學會「正念」練習接納低潮的自己

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代生活節奏快、壓力來源多，許多人在遭遇挫折時，容易不自覺陷入自責、焦慮或反覆內耗的負面情緒循環，其實，「正念模式」並不是天生的性格，而是一種可以後天練習的心理狀態，重點在於把注意力帶回當下，減少對失敗的過度放大，讓情緒不再牽著自己走。

情緒,正念,冥想,心靈。（圖／達志示意圖

1.練習把「評價」換成「觀察」

當事情不如預期時，很多人第一時間會給自己下結論，例如：我真的很沒用、我怎麼又搞砸了，正念的第一步，是刻意把這些評價暫時放下，改成單純描述發生了什麼，例如：這件事沒有成功、我現在感到失望等，看似微小的轉換，卻能有效降低情緒強度，讓大腦不再陷入自我攻擊模式。

2.將注意力拉回身體感受

負面情緒出現時，往往伴隨肩頸僵硬、呼吸變淺、心跳加快，正念練習會提醒自己暫停一下，把注意力放在呼吸、腳踩在地面的感覺，或是手心的溫度，當專注於身體當下的感受，大腦會自然從反芻過去或擔心未來的狀態中抽離，情緒也會慢慢穩定下來。

3.接納情緒，而不是急著消滅它

很多人一感覺不開心，就逼自己「不要想」、「要正能量一點」，反而讓情緒累積得更深，正念強調的是承認情緒存在，例如：告訴自己「我現在確實很挫折」，而不是否定它，當情緒被允許存在，反而比較容易自然消退，不會長時間卡在低潮裡。

4.建立固定的微小正念儀式

正念不一定要冥想很久，可以從日常小事開始，例如：專心喝一杯咖啡、洗澡時感受水流、走路時注意步伐，這些短暫但穩定的練習，能逐漸訓練大腦習慣回到當下，當挫折來臨時，也比較不容易被情緒瞬間吞沒。

情緒, 正念, 冥想, 心靈

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

高血糖患者必看！營養師：早餐這「5種食物」千萬別碰

高血糖患者必看！營養師：早餐這「5種食物」千萬別碰

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心 趙露思同款「蘋果水」被封美容飲！做法超簡單每天一杯養顏又補水 如何正確洗衣？5大常見洗衣NG行為揭密　小心越洗越舊！ 「半拉鍊上衣」今年秋冬必備！香奈兒宣告會紅到明年　8款推薦先買起來 美周記／M.A.C輕親雲霧唇膏質地滑順不卡紋　打造柔焦霧面美唇 居家養髮必買推薦！2025年度康是美「美髮熱銷Top5」公開 2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」

