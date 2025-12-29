美周記／M.A.C輕親雲霧唇膏質地滑順不卡紋　打造柔焦霧面美唇

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

▲M.A.C 輕親雲霧保濕唇膏。

▲M.A.C 輕親雲霧唇頰慕斯。

#M.A.C

M·A·C 推出全新「輕親雲霧系列唇彩」，輕親雲霧保濕唇膏與輕親雲霧唇頰慕斯，全系列共 52 色，將伸展台後台的妝效轉化為日常也能駕馭的雲霧妝感。其中保濕唇膏質地輕盈滑順，輕鬆打造柔焦霧面雙唇；唇頰慕斯兩用設計，讓你輕鬆上妝，簡單步驟就搞定！



▲MAYBELLINE 裸霧光持久水粉底AIR。

#MAYBELLINE

媚比琳正式推出升級裸霧光持久水粉底 AIR，為迎合消費者對輕薄底妝的喜好，全新添加珍珠薄光粉體，粉體結構全面升級，質地比前一代輕盈54%，一抹即可均勻貼合肌膚。妝感極為清透，能柔焦毛孔與瑕疵，同時微微透出原生肌膚光澤，呈現高級的薄光裸霧肌。

▲Perfumer H 雨木身體系列。

#Perfumer H

Perfumer H 打造全新雨木身體系列，雨木的香氣以杜松與雪松交織而成的濕潤木質底蘊，揉合廣藿香葉，喚起河岸泥土的氣息；前調的岩蘭草與乳香， 融合黑胡椒潔淨明亮的辛香，每款產品皆選用甜杏仁油、金盞花等植物萃取，為手部與身體帶來滋潤，並留下淡雅香氣。

▲basiik 一夜好夢天然精油舒眠噴霧。

#basiik

首創「Sleeping Mode ON」睡眠管理模式，搭配7大好夢精油以及雙因子夜眠科技，天然精油氣味層次豐富，透過前中後味，引導身體切換日夜模式，每晚睡前先對空間噴三下後，深呼吸三次，再噴灑在枕頭邊、被單，為臥室建立「晚安」氣味記憶，讓身體熟悉入夜節奏，自然能夠穩穩入睡。