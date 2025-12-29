fb ig video search mobile ETtoday

UNIQLO讓電子雞回歸！「最懷舊玩具」台灣1月開賣　完美復刻初代外型

>

記者鮑璿安／綜合報導

當年掛在書包上的「電子雞」真的回來了，而且這次是以 UNIQLO UT 原創設計的方式，推出一款值得收藏的 Tamagotchi Original 特別版電子玩具，最吸睛的就是機身採用經典「時鐘感」設計，12、3、6、9 的數字圍著螢幕，搭配放射箭頭與紅白色系，復古味直接拉滿，再加上鍊條吊飾的配置，光是掛在包包上就很有記憶點，讓人一眼回到那個人手一顆的年代。

▲uq 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲uq 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲ UT Original Tamagotchi電子玩具 。（圖／翻攝自品牌官網）

更重要的是，這款不是單純造型周邊，而是真的能玩的電子雞，內建 GEN1 程式，搭載西方版本的原始塔麻歌子軟體，也就是最原汁原味、最讓人又愛又恨的玩法，稍微一疏忽就可能出狀況，完美印證聯名 UT 上那句讓老玩家看到會忍不住笑出來的經典描述「NEEDS CONSTANT CARE AND ATTENTION」，真的就是要你一直關注、一直照顧才行。

▲uq 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲uq 。（圖／翻攝自品牌官網）

這次 UT 特別版外盒用紅白色塊搭配像素風角色圖案，正面還設計展示窗把主機放在中央，尺寸部分官方標示約為高 54mm、寬 43mm、深 18mm，小巧好攜帶，不管是放口袋或掛在包包上都很方便。UNIQLO UT x Tamagotchi 聯名系列預計將於 12 月起在各地陸續推出，而台灣則預定 2026 年 1 月5日上架。同時也帶來了4款聯名T恤，將電子寵物變成圖騰的一部分，一同穿上滿滿的懷舊感。

同場加映

BLACKPINK 成員 Jennie 再度帶來驚喜合作！這次她攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，將她個人專輯《Ruby》的代表紅、黑配色延伸到服飾與配件，融合 Haribo 經典小熊元素，打造出甜中帶酷的全新時尚語彙，可愛與率性並存的設計，一釋出就掀起粉絲搶購。整個系列以「Haribo Ruby Hearts」為主題，延伸 Jennie 的標誌性符號，包括招牌氣噴風格的白色 Ruby Hearts 短版T恤，胸前印有三顆漸層愛心圖案，甜度滿分。經典小熊角色則以 Jennie 的筆觸重新演繹，出現在黑紅兩色短袖T恤、紅色 Crewneck 衛衣與黑色連帽帽T 上，簡單卻超級有存在感，無論是粉絲日常穿搭或想要低調「 Jennie風」都很合適。

▲▼ jennie 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BLACKPINK 成員 Jennie 攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，以「Haribo Ruby Hearts」為主題 。（圖／品牌官網）

關鍵字：

電子雞, UNIQLO, 聯名款, 懷舊, Tamagotchi

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

高血糖患者必看！營養師：早餐這「5種食物」千萬別碰

高血糖患者必看！營養師：早餐這「5種食物」千萬別碰

趙露思同款「蘋果水」被封美容飲！做法超簡單每天一杯養顏又補水 情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心 如何正確洗衣？5大常見洗衣NG行為揭密　小心越洗越舊！ 2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」 居家養髮必買推薦！2025年度康是美「美髮熱銷Top5」公開 「半拉鍊上衣」今年秋冬必備！香奈兒宣告會紅到明年　8款推薦先買起來 美周記／M.A.C輕親雲霧唇膏質地滑順不卡紋　打造柔焦霧面美唇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面