UNIQLO讓電子雞回歸！「最懷舊玩具」台灣1月開賣　完美復刻初代外型

記者鮑璿安／綜合報導

當年掛在書包上的「電子雞」真的回來了，而且這次是以 UNIQLO UT 原創設計的方式，推出一款值得收藏的 Tamagotchi Original 特別版電子玩具，最吸睛的就是機身採用經典「時鐘感」設計，12、3、6、9 的數字圍著螢幕，搭配放射箭頭與紅白色系，復古味直接拉滿，再加上鍊條吊飾的配置，光是掛在包包上就很有記憶點，讓人一眼回到那個人手一顆的年代。





▲ UT Original Tamagotchi電子玩具 。（圖／翻攝自品牌官網）

更重要的是，這款不是單純造型周邊，而是真的能玩的電子雞，內建 GEN1 程式，搭載西方版本的原始塔麻歌子軟體，也就是最原汁原味、最讓人又愛又恨的玩法，稍微一疏忽就可能出狀況，完美印證聯名 UT 上那句讓老玩家看到會忍不住笑出來的經典描述「NEEDS CONSTANT CARE AND ATTENTION」，真的就是要你一直關注、一直照顧才行。

這次 UT 特別版外盒用紅白色塊搭配像素風角色圖案，正面還設計展示窗把主機放在中央，尺寸部分官方標示約為高 54mm、寬 43mm、深 18mm，小巧好攜帶，不管是放口袋或掛在包包上都很方便。UNIQLO UT x Tamagotchi 聯名系列預計將於 12 月起在各地陸續推出，而台灣則預定 2026 年 1 月5日上架。同時也帶來了4款聯名T恤，將電子寵物變成圖騰的一部分，一同穿上滿滿的懷舊感。

同場加映

BLACKPINK 成員 Jennie 再度帶來驚喜合作！這次她攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，將她個人專輯《Ruby》的代表紅、黑配色延伸到服飾與配件，融合 Haribo 經典小熊元素，打造出甜中帶酷的全新時尚語彙，可愛與率性並存的設計，一釋出就掀起粉絲搶購。整個系列以「Haribo Ruby Hearts」為主題，延伸 Jennie 的標誌性符號，包括招牌氣噴風格的白色 Ruby Hearts 短版T恤，胸前印有三顆漸層愛心圖案，甜度滿分。經典小熊角色則以 Jennie 的筆觸重新演繹，出現在黑紅兩色短袖T恤、紅色 Crewneck 衛衣與黑色連帽帽T 上，簡單卻超級有存在感，無論是粉絲日常穿搭或想要低調「 Jennie風」都很合適。





▲BLACKPINK 成員 Jennie 攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，以「Haribo Ruby Hearts」為主題 。（圖／品牌官網）