fb ig video search mobile ETtoday

趙露思花卉禮服太仙！2套新造型反差超大　黑色亮片秒變高冷女王

>

記者鮑璿安／綜合報導

大陸女星趙露思因合約糾紛走過低潮，而她演出的戲劇《許我耀眼》擁有好成績，近日以兩套風格截然不同的造型亮相星光大賞，冷豔與甜美兼具，無論是亮片訂製禮服的強烈舞台感，或粉色透膚造型的浪漫氛圍，都在珠寶加乘下顯得更完整，讓她成為近期紅毯最吸睛的話題之一。

▲▼ 趙露思。（圖／翻攝自趙露思微博工作室）

▲▼ 趙露思。（圖／翻攝自趙露思微博工作室）

▲趙露思第一套造型以黑色亮片長禮服為主角，出自 Francesco Scognamiglio 2016 秋冬高級訂製系列。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

趙露思第一套造型以黑色亮片長禮服為主角，出自 Francesco Scognamiglio 2016 秋冬高級訂製系列，胸口拼接桃紅與銀灰刺繡，輪廓貼合、線條俐落，搭配趙露思乾淨的盤髮造型，更強調肩頸與鎖骨的精緻度。珠寶則選戴 BVLGARI Serpenti 系列高級珠寶，蛇形項鍊貼合頸部線條，耳環以鑲嵌光澤點亮臉部輪廓，整體呈現出強勢又高級的女王氣場。

▲▼ 趙露思。（圖／翻攝自趙露思微博工作室）

▲▼ 趙露思。（圖／翻攝自趙露思微博工作室）

▲▼ 趙露思。（圖／翻攝自趙露思微博工作室）

▲趙露思演繹AADNEVIK 2026 春夏系列禮服。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

第二套則完全轉為柔和浪漫路線，她換上一件裸粉色透膚亮片長禮服，立體花卉裝飾點綴上身，裙身貼合曲線，走動時像帶著微光流動。這套來自 AADNEVIK 2026 春夏系列，風格更輕盈，也更強調女性的柔軟與精緻。珠寶同樣由 BVLGARI 加持，趙露思選擇 One Of A Kind Sweet Sticky 系列高級珠寶，項鍊與耳環以彩色寶石增添甜度與亮點，讓人大飽眼福。

關鍵字：

趙露思, 星光大賞, BVLGARI, 訂製禮服, 女王氣場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

高血糖患者必看！營養師：早餐這「5種食物」千萬別碰

高血糖患者必看！營養師：早餐這「5種食物」千萬別碰

趙露思同款「蘋果水」被封美容飲！做法超簡單每天一杯養顏又補水 情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心 如何正確洗衣？5大常見洗衣NG行為揭密　小心越洗越舊！ 2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」 居家養髮必買推薦！2025年度康是美「美髮熱銷Top5」公開 「半拉鍊上衣」今年秋冬必備！香奈兒宣告會紅到明年　8款推薦先買起來 美周記／M.A.C輕親雲霧唇膏質地滑順不卡紋　打造柔焦霧面美唇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面