趙露思花卉禮服太仙！2套新造型反差超大　黑色亮片秒變高冷女王

記者鮑璿安／綜合報導

大陸女星趙露思因合約糾紛走過低潮，而她演出的戲劇《許我耀眼》擁有好成績，近日以兩套風格截然不同的造型亮相星光大賞，冷豔與甜美兼具，無論是亮片訂製禮服的強烈舞台感，或粉色透膚造型的浪漫氛圍，都在珠寶加乘下顯得更完整，讓她成為近期紅毯最吸睛的話題之一。





▲趙露思第一套造型以黑色亮片長禮服為主角，出自 Francesco Scognamiglio 2016 秋冬高級訂製系列。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

趙露思第一套造型以黑色亮片長禮服為主角，出自 Francesco Scognamiglio 2016 秋冬高級訂製系列，胸口拼接桃紅與銀灰刺繡，輪廓貼合、線條俐落，搭配趙露思乾淨的盤髮造型，更強調肩頸與鎖骨的精緻度。珠寶則選戴 BVLGARI Serpenti 系列高級珠寶，蛇形項鍊貼合頸部線條，耳環以鑲嵌光澤點亮臉部輪廓，整體呈現出強勢又高級的女王氣場。





▲趙露思演繹AADNEVIK 2026 春夏系列禮服。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

第二套則完全轉為柔和浪漫路線，她換上一件裸粉色透膚亮片長禮服，立體花卉裝飾點綴上身，裙身貼合曲線，走動時像帶著微光流動。這套來自 AADNEVIK 2026 春夏系列，風格更輕盈，也更強調女性的柔軟與精緻。珠寶同樣由 BVLGARI 加持，趙露思選擇 One Of A Kind Sweet Sticky 系列高級珠寶，項鍊與耳環以彩色寶石增添甜度與亮點，讓人大飽眼福。