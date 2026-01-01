開啟2026的心靈重整！誠品閱讀職人嚴選年度必讀書單

fb ig video search mobile ETtoday

▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

▲用閱讀開啟平靜的2026年吧。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著2026 年來臨，誠品書店於年底揭曉匯聚千位職人票選推薦的「2025 誠品閱讀職人大賞」入圍名單 。這份名單除了是職人專業視角的縮影，更反映了當代社會的集體心聲 。並在即起至 2 月底，提供單書 79 折、雙書 75 折起的優惠，鼓勵大眾在迎接新的一年時，透過閱讀找回內心的平靜與力量 。

▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

今年的入圍名單顯示「台漫」魅力正席捲閱讀市場，多位新生代漫畫家憑藉細膩的情感與寫實題材獲得職人力推 。高妍的《間隙》從台灣女生的成長經歷出發，探討自我認同與親情，深刻引起台灣讀者的共鳴 ；而小河少年 Kawa 的《16647》則以細膩情感在 BL 作品中脫穎而出，不僅榮獲排行榜冠軍，更躋身年度漫畫榜前十名 。此外柚子的《良田》，則透過六篇映照現實社會事件的創作，展現台漫多元且寫實的表現力 。

▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

面對現代生活中的各種焦慮，推薦名單也提供讀者另類的思考角度 。張慧慈的《長女病》紀錄台灣家庭中女性的角色與心理壓力，讓許多身處相同困境的讀者獲得被理解的力量 。《失控的焦慮世代》則針對青少年的心理健康，揭露科技發展對精神健康的影響 。而《笑中帶淚的老後日常》套書則以詼諧的打油詩呈現銀髮生活，帶領讀者緩解老化焦慮，領略熟成人生 。

▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）.  ▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

在「最想說服爸媽買」的入圍作品中，多本創作聚焦於情緒覺察與陪伴議題 。朱品璇的《我的頭頂長了一朵香菇》以生動圖像帶領孩子接納情緒並調適壓力 。大森裕子的《你可以忘記我》與劉清彥的《書店裡的小花》則分別透過貓咪與小狗的視角，譜寫溫馨長情的陪伴故事，溫柔教導孩子與大人如何面對生命中的告別與陰霾，成為在工作與生活中感到壓力時的溫暖支撐 。

▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

誠品表示，即起至 2 月底舉辦入圍書展，提供單書 79 折、雙書 75 折起的優惠，會員購買任一書籍，即可獲得由大阪正和堂書店設計的特色書衣及書籤，造型包含牛乳石鹼與星空奶油蘇打等四款可愛設計 。黑卡與金卡會員，若於 2025 年每月持續使用購書優惠券或購書金，即可獲贈由插畫家 Dinner illustration 獨家繪製的年度贈禮「與熊攀山閱嶺︱手機掛繩組」。

▲誠品書店2025年閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

關鍵字：

誠品閱讀職人大賞, 閱讀推薦, 新年計畫, 長女病, 台漫, 間隙, 療癒書單, 2025必讀

