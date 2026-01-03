「狗界超模」Samantha IG爆紅！貴族氣場穿搭＋精緻髮型根本教科書等級

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

現代人飼養寵物無不費盡心思，打理毛孩的造型更是生活一大樂趣，平時幫牠們穿上好看的衣服，便能殺光手機記憶體、從中獲得極大的滿足。而最近在Instagram、TikTok上就有一隻狗狗掀起熱議，以時尚的外型被封作「狗界超模」，坐擁19萬粉絲！

「狗界超模」Samantha IG爆紅！

Samantha是一隻居住在蘇格蘭愛丁堡的阿富汗獵犬，與常被稱作時髦狗狗的靈緹犬一樣屬於大型犬，並擁有修長高挑的身形，而飄逸的絲狀長毛則是阿富汗獵犬的特色，姿態特別優雅迷人，加上主人細心的呵護打理，讓Samantha自帶一種高貴的氣質。

配合Samantha獨特的貴族氣場，主人熱愛替牠準備各種時尚造型，與一般的狗狗服裝不同，牠的日常服幾乎都是以人類的單品來搭配，不僅有主人簡潔高級的品味，Samantha更是表情管理大師，自信的小眼神沒有一絲游移，每一組照片都堪稱時尚大片！自我介紹中更霸氣寫著：「我挑惕、固執、靠自己，而且永遠都是對的。」這份時尚態度不是空話，看完Samantha的版面後，只能說人類還真能向牠學幾招呢！

毛衣披肩＋墨鏡造型

Samantha在多套造型中，皆運用針織衫毛衣作為披肩來點綴，還會悄悄透過墨鏡來呼應整身的色系，這樣的小心思讓造型瞬間提高了等級！

這隻超模狗狗IG爆紅！貴族氣場穿搭+精緻髮型根本教科書等級，人類都要偷學幾招！

活用絲巾造型

圖騰絲巾單品更能彰顯Samantha的貴族風範！不論是用作領巾、頭巾……或是與其他毛帽或是墨鏡單品搭配，時髦效果都令人驚艷！

這隻超模狗狗IG爆紅！貴族氣場穿搭+精緻髮型根本教科書等級，人類都要偷學幾招！

高領質感造型

「高領毛衣」是Samantha的日常愛用單品，將之與具有份量感大衣、皮草外套、皮衣……搭配，能起到低調飾底的作用、並提升穿搭層次感，在顏色的組合上也是經過巧妙搭配的，每個人的衣櫃也該常備幾件！

這隻超模狗狗IG爆紅！貴族氣場穿搭+精緻髮型根本教科書等級，人類都要偷學幾招！

髮型是加分關鍵

依據每一套造型的風格，Samantha的「髮型」也有多樣的變化！優雅的包頭會配上大腸圈、蝴蝶結等髮飾；用髮夾固定出簡易的公主頭、馬尾，也是牠日常萬用的髮型，偶爾適時的加入髮箍、貝雷帽……等頭飾，這時尚完整度實在太令人佩服！

這隻超模狗狗IG爆紅！貴族氣場穿搭+精緻髮型根本教科書等級，人類都要偷學幾招！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

