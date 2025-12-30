壽司郎進駐微風南山！5間餐廳新亮相　台中LaLaport免費親子樂園登場

fb ig video search mobile ETtoday

▲壽司郎。（圖／壽司郎提供）

▲百貨改裝新櫃，壽司郎首度進駐信義計畫區。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2025 年新春商機，百貨商場紛紛趕在年底進行大規模櫃位調整，微風南山看準「先吃再逛」的消費趨勢，宣布將引進日本迴轉壽司龍頭「壽司郎」與丼飯連鎖「Sukiya」，也是壽司郎首度插旗信義計畫區百貨一級戰區；台中 Mitsui Shopping Park LaLaport 則針對南館進行改裝，除了導入多個生活與餐飲品牌，更打造了全新的免費室內遊戲場域「LaLa LAND」，全力搶攻親子客。

微風南山：壽司郎、Sukiya 明年 2 月登場
微風南山此次鎖定 B1 與 B2 餐飲樓層進行戰力升級，最受矚目的莫過於即將在明年 2 月開幕的「壽司郎」。壽司郎雖在全台已有眾多據點，但始終未進入百貨林立的信義計畫區核心，進駐微風南山，將提供藏壽司之外的平價壽司選項；而主打快速的牛丼 Sukiya 也將同步登場，也將為信義區上班族提供更多元的用餐選擇 。

▲百貨改裝新櫃。（圖／各業者提供）

在兩大日系品牌登場前，微風南山 B1 已有三家話題新櫃搶先營運，包括主打一鴨多吃的「鴨覓」，以復古港式花樣年華風格打造用餐空間，強調外皮金黃酥脆的片皮烤鴨，並推出微風獨家的「沙茶炒雙腸」與「蜂巢芋泥蝦」創意料理 。另一新櫃「圈粉鋪子」則主打酸爽、麻香、彈滑的潮流酸辣粉。

▲百貨改裝新櫃。（圖／各業者提供）

來自台中的「加一米飯食所」也將暖心的魯肉飯帶進信義區，除了經典口味，更帶來獨創的「青花椒魯肉飯」。配合新店開幕，品牌特別推出微風獨家限定的「香菜系列」，包含香菜魯肉飯與套餐組合，挑戰香菜控的味蕾 。

LaLaport 台中：全新親子樂園「LaLa LAND」免費玩
台中 LaLaport 迎接開業滿三周年，針對南館 1 樓進行「Renewal Open」改裝，預計於 12／31 正式完工亮相 。此次改裝最吸睛的亮點，是針對親子家庭客群打造的全新室內遊戲場域「LaLa LAND」。不同於北館既有的戶外遊具，主打室內空間，設計明亮溫馨，讓家長在逛街之餘，孩子也能有免費放電的專屬空間 。

▲百貨改裝新櫃。（圖／各業者提供）

此外，LaLaport 南館此次引進更貼近在地生活需求的品牌，包括國民服飾 NET、 台灣炸雞經典「頂呱呱」以及人氣手搖飲「序序茶」。針對親子與休閒需求，則導入了拼圖專賣店「Pintoo」、扭蛋迷最愛的「Gashapon」以及史萊姆創意手作店「GAGA Monster」，大幅強化館內的娛樂休閒機能 。

配合改裝開幕，LaLaport 台中也祭出會員回饋，自 12／31 至明年 1／19 期間，凡持 APP 會員於南館店舖消費滿額，即可享會員點數 3 倍送。

