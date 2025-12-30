韓綜《地球娛樂室》變身台味柑仔店降落高雄　雄獅文具特展玩「消失墨水」

▲韓國羅 PD 的超人氣綜藝《Biong Biong地球娛樂室》，在夢時代宇宙商行快閃店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接即將到來的跨年與元旦假期，全台各地展覽活動紛紛登場，搶攻連假出遊人潮。由韓國羅 PD 的超人氣綜藝《Biong Biong地球娛樂室》，將節目中的瘋狂世界搬進高雄夢時代，打造台味十足的快閃店；位於桃園的雄獅文具「想像力製造所」則推出全新互動特展，邀請親子透過「筆」來場美學實驗。

羅 PD 宇宙降臨高雄

延續去年的高人氣，野獸國今年再度攜手韓國製作公司「Egg is Coming」，從即起至明年 1／19，於高雄夢時代 8 樓推出《Biong Biong地球娛樂室》全新企劃「宇宙商行快閃店」。不同於以往的科技感，這次快閃店走的是濃濃的「在地感性」路線，以台灣古早味柑仔店為主題，從海報、公告到日曆都充滿復古風情 。

節目中的人氣角色月球兔子「兔瓏」也接地氣地換上「阿珠罵」造型，潛伏在店內與粉絲相見歡 。現場更空運來台第三季的經典攝影道具，包含前男友吐司、阿布達比戲服以及數位排毒空間，讓粉絲能身歷其境重溫節目笑點 。

現場集結了近百款限定商品，除了兔瓏與第三季新角色「鐵龍」的玩偶、吊飾外，羅 PD 旗下另一檔實境秀《種豆得豆》的周邊商品也首度在台曝光 。為了回饋粉絲，線上預約或現場候補入場者，還可獲得特製的「兔瓏閃光煙火眼鏡」與古早味小禮糖 。





雄獅文具新展登場

深耕台灣 70 年的雄獅文具，其位於桃園龍潭的「想像力製造所」將於 12／29 起推出全新特展《我的筆咧？》 。展覽打破大眾對「筆」的既定印象，將其重新定義為探索創意的入口，並規劃了四大互動展區 。

展覽設計充滿巧思，例如在「疊色迷宮」展區，運用了特殊的「氣消筆」，讓觀眾在創作後親眼見證筆跡隨時間逐漸消逝，感受瞬間的美感 ；「繽紛餐桌」區則打破紙張限制，邀請民眾拿起奇異筆在透明片等非典型媒材上塗鴉，並透過投影展現獨一無二的作品 。

此外，展覽也強調身體與自然的連結。「舞動畫布」區讓身體成為畫筆的一部分，隨著節奏自由延伸筆觸 ；最後的「筆觸森林」則回歸靜謐，讓參觀者拿起針筆細細描繪自然紋理，完成專屬的自然筆記 。這場展覽將「筆」從單純的書寫工具，轉化為啟發想像力的媒介，適合親子家庭在假期前往體驗 。